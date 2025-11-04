'भूलें नहीं यह हिंदू राष्ट्र है', पालघर में नितेश राणे की चेतावनी, दिया 'एक हैं तो सेफ हैं' का नारा
Maharashtra News: पालघर में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि जब भी हिंदू एकजुट रहे हैं, वे हमेशा मजबूत रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हिंदुओं की तरफ देखा, तो उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी.
पालघर में राज्य के मंत्री नितेश राणे ने सोमवार (3 नवंबर) को एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब भी हिंदू एकजुट रहे हैं, वे हमेशा मजबूत रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एकता बनाए रखें और किसी भी सूरत में आपसी मतभेदों को ताकत न बनने दें.
'एक हैं तो सेफ हैं'- प्रधानमंत्री का नारा याद दिलाया
राणे ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया था, ‘एक है तो सेफ है.’ जब हिंदू एकजुट और संगठित रहते हैं, तब किसी से डरने की जरूरत नहीं होती. जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जब तक हम सभी हिंदू अपने हिंदू राष्ट्र में एक साथ रहते हैं, तब तक किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है.”
उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि समाज अपने मतभेद भूलकर एक साथ खड़ा हो, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं, तब हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है.
'भूलें नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है'
मंत्री नितेश राणे ने कहा, “भूलें नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है. अगर किसी ने हिंदुओं की तरफ गलत नजर से देखा, तो उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी.” उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं.
मंत्री नितेश राणे ने आगे कहा कि चाहे चुनाव हों, उत्सव हों या त्यौहार, हिंदुओं को मिलजुलकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि “हिंदू समाज को अब जागरूक रहना होगा और यह याद रखना होगा कि एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.”
पालघर में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. राणे के भाषण के दौरान माहौल में “जय श्रीराम” और “भारत माता की जय” जैसे नारे गूंज उठे. मंत्री के इस बयान को उनके समर्थकों ने हिंदू एकता का संदेश बताया, वहीं राजनीतिक हलकों में इसे एक सियासी संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है.
