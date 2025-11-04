महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है. जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग 4 नवंबर 2025, मंगलवार को शाम चार बजे प्रेस वार्ता करेगा. इस प्रेस वार्ता में तारीखों का ऐलान हो सकता है. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे प्रेस वार्ता करेंगे.

इसमें स्थानीय स्वराज संस्थाओं ( निकाय चुनाव ) के चुनाव की घोषणा की संभावना है. पहले नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों की घोषणा होने की संभावना है.

अगर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. सूत्रों की मानें तो राज्य में ये चुनाव तीन चरणों में होंगे. स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में राज्य की 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे. 21 दिनों में होने वाली चुनाव प्रक्रिया के बीच, चुनाव आयोग दूसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों की भी तुरंत घोषणा कर सकता है. जबकि नगर निगम चुनावों की घोषणा अंतिम चरण में होने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 31 जनवरी से पहले सभी स्थानीय निकायों के चुनाव कराना अनिवार्य है. इन चुनावों में राज्य के 289 नगर निगम, 32 जिला परिषद, 331 पंचायत समिति और 29 नगर पालिका शामिल होंगे.पूरे राज्य की नजर इन चुनावों पर टिकी है.

NCP-अजित के नेता ने पहले ही कर दिया था तारीखों का ऐलान?

इससे पहले पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के लंबे समय से लंबित चुनावों की संभावित तारीखों की घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया है. अजित पवार नीत राकांपा महायुति सरकार का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कर रही है. वलसे पाटिल ने कहा कि जिला परिषदों के चुनाव 15 दिसंबर को होने की संभावना है, जबकि नगर निगम के चुनाव 15 जनवरी को हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अंतिम समय सीमा 31 जनवरी, 2026 तय की है. सोशल मीडिया पर वलसे पाटिल का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार, जिला परिषद चुनाव 15 दिसंबर को और नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को हो सकते हैं. स्थानीय निकाय और नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी से पहले पूरी हो जाएगी.