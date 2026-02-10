नितेश राणे ने फिर छोड़ा बयान का तीर, 'सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा...'
Nitesh Rane News: नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए सलमान खान को उनसे ज्यादा हिंदू बताया. उन्होंने RSS कार्यक्रम में सलमान की उपस्थिति की सराहना की और उद्धव पर असमर्थ होने का आरोप लगाया.
अपने बयानों से रोजाना ही चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने अब बार फिर ऐसी बात कह दी है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है. भारत में हिंदुत्व के लिए मुखर रहने वाली पार्टी शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर नितेश राणे ने बड़ा तंज कसा है. उनका कहना है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उद्धव ठाकरे से ज्यादा 'हिंदू' लगते हैं.
दरअसल, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपने 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया था. नितेश राणे का कहना है, "मोहन भागवत के कार्यक्रम में मैं खुद था. सलमान खान ने हिम्मत की कि वे कार्यक्रम में आए. उद्धव ठाकरे तो राहुल गांधी के सामने अपने पिताजी को हिंदूहृदय सम्राट बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं."
राज ठाकरे पर जमकर बरसे नितेश राणे
वहीं, भाषा विवाद के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया था, जिसपर राज ठाकरे ने आपत्ति जताई थी. इसको लेकर भी नितेश राणे ने मनसे प्रमुख पर हमला बोला है. बीजेपी के मंत्री ने कहा, "मैं खुद मोहन भागवत के कार्यक्रम में था. उन्होंने किसी भाषा का अपनमान नहीं किया. राज ठाकरे से कहूंगा, उनकी जानकारी गलत है. उन्होंने जो बात मोहन भागवत पर कही वही AIMIM वालों के लिए बोलें. मालेगांव पर बोलने की हिम्मत नहीं."
नितेश राणे ने राज ठाकरे से सवाल करते हुए कहा, "राज ठाकरे से इतना ही कहूंगा कि जब मुंब्रा की AIMIM की पार्षद हिंदी में बोलती है कि कैसा हराया, तब राज ठाकरे कहां थे? उद्धव कहां थे?" जानकारी के लिए बता दें, राज ठाकरे का कहना है कि मोहन भागवत ने भाषा को लेकर आंदोलन करने को एक 'बीमारी' करार दिया है.
उद्धव गुट का तंज- सलमान खान को लोकप्रियता के कारण बुलाया गया
इससे पहले शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सलमान खान के RSS कार्यक्रम में शामिल होने पर तंज कसा था. उनका कहना था कि सलमान खान को उनकी लोकप्रियता के कारण, भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया है. अब संघ को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या भविष्य में मुस्लिम समाज के अन्य लोगों के लिए भी RSS की शाखाओं और मंचों के दरवाजे खोले जाएंगे?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL