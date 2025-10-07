जलगांव में 6 अक्टूबर को NCP (SP गुट) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार और BJP पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वे उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.

पवार ने कहा कि BJP जिसकी भी नजदीक आती है, उसे धीरे-धीरे राजनीतिक रूप से खत्म कर देती है. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार किसानों के मुद्दों से मुंह मोड़ रही है और यह राज्य के लिए खतरे का संकेत है.

केंद्र पर पक्षपात के आरोप, किसानों की अनदेखी का मुद्दा उठाया

रोहित पवार ने केंद्र सरकार पर गुजरात को तरजीह देने और महाराष्ट्र के किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने गुजरात को बिना प्रस्ताव 1000 करोड़ रुपए की मदद दी, जबकि महाराष्ट्र के किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया. आईएएनएस के अनुसार, पवार ने बताया कि पिछले आठ सालों में राज्य के किसानों ने 1 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में चुकाए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले वादे किए गए थे, परंतु चुनाव के बाद किसानों को भुला दिया गया.

अमित शाह के दौरे और नेताओं पर कार्रवाई को लेकर सवाल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अहिल्यानगर दौरे पर भी रोहित पवार ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि शाह किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे, पर कोई मदद की पेशकश नहीं की गई. वहीं, BJP द्वारा रोहिणी खडसे के खिलाफ जांच को उन्होंने साजिश बताया.

पवार ने कहा कि BJP बहुजन नेताओं को फंसाने की राजनीति कर रही है, परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि माणिकराव कोकाटे किसानों के लिए काम करने के बजाय ऑनलाइन जुआ खेलने में व्यस्त हैं और विधानसभा में पूछे गए सवालों का जवाब तक नहीं देते.

राजनीतिक कटाक्ष से लेकर खेल तक पहुंचे पवार के बयान

गुलाबराव पाटिल पर टिप्पणी करते हुए पवार ने कहा कि जो नेता कभी महाविकास अघाड़ी में थे, अब BJP के आगे झुक रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP विपक्ष को कमजोर करने के लिए चुनाव स्वतंत्र लड़वाने की रणनीति बना रही है.

वहीं, क्रिकेट पर टिप्पणी करते हुए रोहित पवार ने कहा कि भारतीय टीम से रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बनाना दुखद है. उन्होंने एशिया कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज कर देश का सम्मान बढ़ाया.