हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: 'जो साथ आता है, उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर देती है BJP', रोहित पवार का बड़ा हमला

Maharashtra: 'जो साथ आता है, उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर देती है BJP', रोहित पवार का बड़ा हमला

Maharashtra Politics: NCP MLA रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर किसानों को अनदेखा करने का आरोप लगाया. उन्होंने BJP पर भी आरोप लगाया है कि जो भी पास जाता है राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाता है.

By : आईएएनएस | Updated at : 07 Oct 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

जलगांव में 6 अक्टूबर को NCP (SP गुट) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार और BJP पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि वे उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. 

पवार ने कहा कि BJP जिसकी भी नजदीक आती है, उसे धीरे-धीरे राजनीतिक रूप से खत्म कर देती है. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार किसानों के मुद्दों से मुंह मोड़ रही है और यह राज्य के लिए खतरे का संकेत है.

केंद्र पर पक्षपात के आरोप, किसानों की अनदेखी का मुद्दा उठाया

रोहित पवार ने केंद्र सरकार पर गुजरात को तरजीह देने और महाराष्ट्र के किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने गुजरात को बिना प्रस्ताव 1000 करोड़ रुपए की मदद दी, जबकि महाराष्ट्र के किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया. आईएएनएस के अनुसार, पवार ने बताया कि पिछले आठ सालों में राज्य के किसानों ने 1 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में चुकाए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले वादे किए गए थे, परंतु चुनाव के बाद किसानों को भुला दिया गया.

अमित शाह के दौरे और नेताओं पर कार्रवाई को लेकर सवाल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अहिल्यानगर दौरे पर भी रोहित पवार ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि शाह किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे, पर कोई मदद की पेशकश नहीं की गई. वहीं, BJP द्वारा रोहिणी खडसे के खिलाफ जांच को उन्होंने साजिश बताया. 

पवार ने कहा कि BJP बहुजन नेताओं को फंसाने की राजनीति कर रही है, परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि माणिकराव कोकाटे किसानों के लिए काम करने के बजाय ऑनलाइन जुआ खेलने में व्यस्त हैं और विधानसभा में पूछे गए सवालों का जवाब तक नहीं देते.

राजनीतिक कटाक्ष से लेकर खेल तक पहुंचे पवार के बयान

गुलाबराव पाटिल पर टिप्पणी करते हुए पवार ने कहा कि जो नेता कभी महाविकास अघाड़ी में थे, अब BJP के आगे झुक रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP विपक्ष को कमजोर करने के लिए चुनाव स्वतंत्र लड़वाने की रणनीति बना रही है. 

वहीं, क्रिकेट पर टिप्पणी करते हुए रोहित पवार ने कहा कि भारतीय टीम से रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बनाना दुखद है. उन्होंने एशिया कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज कर देश का सम्मान बढ़ाया.

और पढ़ें
Published at : 07 Oct 2025 07:36 AM (IST)
Tags :
Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS NCP SP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement

वीडियोज

Mine Blast: Chhattisgarh के Chirmiri Open Cast कोयला खदान में धमाका, 8 मजदूर घायल
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
ट्रेंडिंग
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
बत्तख ने की दुकान से चोरी! सामान उठाकर झटपट भागी, भावुक कर देगी आगे की कहानी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ट्रैवल
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
दिल्ली में कहां मिलती हैं सबसे सस्ती चूड़ियां? यहां से करें करवाचौथ की शॉपिंग
बिहार
CJI गवई पर हमले की कोशिश, भड़के तेजस्वी यादव बोले- 'यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है'
CJI गवई पर हमले की कोशिश, भड़के तेजस्वी यादव बोले- 'यह हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है'
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget