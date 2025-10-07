पुणे पुलिस ने सोमवार (6 अक्टूबर) को मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता रोहिणी खडसे का बयान दर्ज किया. यह वही मामला है, जिसमें उनके पति प्रांजल खेवलकर आरोपी हैं.

पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की बेटी रोहिणी खडसे पुलिस के नोटिस के बाद दिन में पुणे पुलिस आयुक्तालय पहुंचीं. वहां उन्होंने अपराध शाखा के अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए.

खराड़ी इलाके में मारा गया था छापा

यह मामला 27 जुलाई का है, जब पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने शहर के खराड़ी इलाके में स्थित एक स्टूडियो अपार्टमेंट पर छापेमारी की थी. छापे के दौरान पुलिस ने मौके से कोकीन, मारिजुआना, हुक्का और शराब की बोतलें बरामद की थीं. इस कार्रवाई में प्रांजल खेवलकर और छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

रोहिणी खडसे ने कहा, “मुझे पुणे पुलिस से एक नोटिस मिला था और आज मैंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की. चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती.” यह बयान उन्होंने सोमवार को पुलिस से पूछताछ पूरी करने के बाद दिया.

जमानत पर हैं प्रांजल खेवलकर

खडसे के पति प्रांजल खेवलकर को 25 सितंबर को अदालत से जमानत मिल चुकी है. पुलिस ने जो आरोपपत्र अदालत में पेश किया है, उसमें एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की रिपोर्ट भी शामिल है.

डिलीट किए गए संदेशों पर सवाल

अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “रोहिणी खडसे नोटिस के जवाब में आज अपराध शाखा के समक्ष पेश हुईं. उन्होंने खेवलकर की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फोन से कथित तौर पर डिलीट किए गए संदेशों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए.”

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या डिलीट किए गए संदेशों का इस पूरे मामले से कोई सीधा संबंध है या नहीं. फिलहाल, पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी.