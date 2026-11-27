राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SCP) ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हर हाल में सदन में मौजूद रहें. इस दौरान पार्टी ने सांसदों से अपने रुख का समर्थन करने और किसी भी स्थिति में सदन से अनुपस्थित नहीं रहने को कहा है.

पार्टी की ओर से यह व्हिप लोकसभा सांसद और मुख्य सचेतक डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे ने जारी किया है. 27 नवंबर को जारी इस पत्र में सभी लोकसभा सांसदों को संबोधित किया गया है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 30 नवंबर, सोमवार से 4 दिसंबर, शुक्रवार तक सदन में बेहद महत्वपूर्ण कामकाज होने वाला है. ऐसे में सभी सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है.

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पार्टी के रुख का समर्थन करने का निर्देश

व्हिप में सांसदों से कहा गया है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान बिना किसी चूक के लोकसभा में उपस्थित रहें और पार्टी के स्टैंड का समर्थन करें. पार्टी ने इस निर्देश को बेहद महत्वपूर्ण बताया है. पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि इसे गंभीरता से लिया जाए.

तीन लाइन का व्हिप जारी होने का मतलब है कि पार्टी इस दौरान होने वाले संसदीय कामकाज को काफी अहम मान रही है. इसलिए सांसदों को केवल सदन में मौजूद रहने ही नहीं, बल्कि पार्टी के निर्देश के मुताबिक अपनी भूमिका निभाने को भी कहा गया है.

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30 नवंबर से शुरू होगा अहम सप्ताह

लोकसभा में 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक का सप्ताह NCP-SCP के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. हालांकि, व्हिप जारी करने वाले पत्र में उस विशेष विधेयक, प्रस्ताव या मुद्दे का नाम नहीं बताया गया है, जिस पर सदन में चर्चा या कार्रवाई होनी है.

फिलहाल पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस अवधि में सदन में उनकी मौजूदगी अनिवार्य है और पार्टी के रुख के साथ खड़ा रहना होगा.