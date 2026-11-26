मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के दादर स्थित इंदु मिल परिसर में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के स्मारक का काम वर्ष 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा, "ठेकेदार संशोधित कार्य समयसीमा निर्धारित कर इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकार समिति को सौंपे. साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) इस काम की प्रगति पर प्रतिदिन निगरानी रखे."

सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्मारक के काम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान परियोजना की वर्तमान स्थिति, स्ट्रक्चरल स्टील का फैब्रिकेशन, ब्रॉन्ज क्लैडिंग, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, ठेकेदार की अतिरिक्त आर्थिक मांगों और काम पूरा करने की समयसीमा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

'काम में देरी नहीं की जाएगी बर्दाश्त'

स्मारक का काम अपेक्षित गति से पूरा नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ठेके की शर्तों का पालन करते हुए काम पूरा करना संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी है. आर्थिक मांगों के कारण काम रोकना उचित नहीं है. काम में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संबंधित एजेंसी की काम पूरा करने की क्षमता और प्रतिबद्धता की जांच कर जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक एजेंसी नियुक्त करने सहित कड़ी कार्रवाई के विकल्पों पर भी विचार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए.

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'आर्थिक दावों की जांच कर नियमानुसार लिया जाए निर्णय'

ठेके की शर्तों, जीएसटी दरों में बदलाव, मूल्य वृद्धि सूचकांक और अतिरिक्त कार्यों के कारण हुए खर्च की तकनीकी और आर्थिक जांच की जाए. जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर ठेके की शर्तों के अनुसार कानूनी राय ली जाए.

ब्रॉन्ज क्लैडिंग के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु बैंक गारंटी के आधार पर अग्रिम राशि देने के प्रस्ताव की भी जांच की जाए. सभी आर्थिक प्रस्तावों को एक साथ समिति के सामने रखकर नियमानुसार निर्णय लिया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा.

'स्ट्रक्चरल स्टील और ब्रॉन्ज क्लैडिंग का काम समानांतर रूप से पूरा करें'

स्ट्रक्चरल स्टील की स्थापना और ब्रॉन्ज क्लैडिंग का काम आपसी समन्वय के साथ समानांतर रूप से पूरा किया जाए. आवश्यक सामग्री, मशीनरी, मानव संसाधन, फैब्रिकेशन और प्रत्यक्ष निर्माण कार्य को शामिल करते हुए संशोधित समय-सारणी पेश की जाए.

काम के प्रत्येक चरण की जिम्मेदारी और समयसीमा तय कर नियमित रूप से समीक्षा की जाए, ऐसे निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए. स्मारक की संरचनात्मक बनावट की गुणवत्ता, सुरक्षा और मजबूती के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी तय रखते हुए काम की गति बढ़ाई जाए.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का स्मारक एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना है. इसलिए इसे निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा.

स्मारक के सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से काम करें – मंत्री संजय शिरसाट

सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का इंदू मिल स्थित स्मारक जनभावनाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है. इसलिए इस काम को केवल एक परियोजना के रूप में नहीं देखते हुए इसके सामाजिक महत्व को ध्यान में रखकर सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए.

ठेकेदार को काम पूरा करने की समयसीमा तय करते समय आवश्यक योजना और संभावित जोखिमों का भी ध्यान रखना चाहिए था. किसी भी कारण से दस महीने तक काम रोकना उचित नहीं है. ठेके की शर्तों का पालन करते हुए काम पूरा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है.

सरकार की ओर से आवश्यक आर्थिक पहलुओं की नियमानुसार जांच की जाएगी, लेकिन इसके कारण काम में देरी नहीं होनी चाहिए. स्मारक का काम तेजी से पूरा करने के लिए ठेकेदार ठोस योजना के साथ पहल करे, ऐसा मंत्री संजय शिरसाट ने स्पष्ट किया.

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री संजय शिरसाट, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. आशीष शेलार, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी शामिल रहे.

वहीं, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड समूह के वरिष्ठ अधिकारी, शशी प्रभु एंड एसोसिएट्स के वास्तुकार एवं परियोजना सलाहकार तथा वरिष्ठ मूर्तिकार अनिल सुतार उपस्थित थे.

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