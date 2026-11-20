शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान के प्रति उनके रवैये पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू से ही पाकिस्तान के प्रति विशेष प्रेम देखा गया है. भारत को विदेश की धरती पर बदनाम करने और पाकिस्तान की जय-जयकार करने को उन्होंने राहुल गांधी की राष्ट्रविरोधी हरकत बताया. निरुपम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन उनके बहाने पूरे भारत से नफरत करना देश स्वीकार नहीं करेगा.

संजय निरुपम ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रारंभ से ही देखा गया है कि पाकिस्तान के प्रति उनके मन में विशेष प्रेम है. जिस तरह भारत को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती पर जाकर भारत की भूमिका पर सवाल खड़े करना और पाकिस्तान की जय-जयकार करना, मुझे लगता है कि यह राहुल गांधी की राष्ट्रविरोधी हरकत है."

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उन्होंने आगे कहा, "जहां तक पाकिस्तान की भूमिका का सवाल है, तो पाकिस्तान जबरदस्ती इस पूरे प्रकरण में घुस गया था. अगर पाकिस्तान ने इतनी अच्छी भूमिका निभाई होती, तो आज इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध खत्म हो चुका होता या फिर डोनाल्ड ट्रंप रोज-रोज ईरान को धमकियां नहीं दे रहे होते."

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, "It has been evident from the outset that there is boundless love for Pakistan within the Congress party. They travel abroad to tarnish India's image, question India's role and cheer for Pakistan. I think this is an anti-national act by Rahul Gandhi... The Congress party and everyone associated with it compare India with Pakistan at every turn, even though Pakistan is economically ruined and destroyed socially and politically. By doing so, they reveal their own intellectual bankruptcy and prove that they no longer have any love for India... No country in the world can now underestimate India. Rahul Gandhi must accept and acknowledge this truth." — ANI (@ANI) November 20, 2026

भारत की तुलना पाकिस्तान से करने पर कांग्रेस को घेरा

निरुपम ने कांग्रेस और उससे जुड़े नेताओं पर भारत की तुलना पाकिस्तान से करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, वे बात-बात पर एक ऐसे देश पाकिस्तान की तुलना भारत से करते हैं, जो आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है और सामाजिक व राजनीतिक रूप से पूरी तरह नष्ट हो चुका है. ऐसा करके वे अपना दिवालियापन और मानसिक दिवालियापन दिखाते हैं. कहीं न कहीं यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में भारत के प्रति प्रेम नहीं रह गया है."

शिवसेना नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के बीच अंतर करने की बात कही. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको नफरत है, तो करिए नफरत. कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने पूरे भारत से नफरत करेंगे, तो यह देश इसे स्वीकार नहीं करेगा. जहां तक इस सवाल की बात है कि क्या भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साइड प्लेयर है, तो राहुल गांधी जी को पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की लगातार बढ़ती भूमिका को गंभीरता से देखना चाहिए."

क्वाड सम्मेलन में भारत की पहल का किया जिक्र

भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका पर बात करते हुए निरुपम ने क्वाड सम्मेलन का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "अभी क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन हुआ. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित अन्य नेताओं ने मिलकर पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और समुद्री इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा की. इसमें भारत ने पहल की और सभी देशों ने उस पर सहमति जताई."

उन्होंने कहा, "आपको पता होना चाहिए कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहाजों पर काम करने वाले कैप्टन और उनके कर्मचारी भारत से हैं. इजराइल-ईरान युद्ध हो या रूस-यूक्रेन युद्ध, इन संघर्षों के दौरान हमारे नाविकों और सीफेयरर्स पर कई हमले हुए हैं. ऐसे में हमारे नाविकों, सीफेयरर्स और शिप ऑपरेटर्स की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर भारत ने जोर दिया और दूसरे देशों ने भी इस बात को स्वीकार किया."

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जी-7 और जी-20 में भी भारत की बड़ी भूमिका

संजय निरुपम ने आसियान, जी-7 और जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भागीदारी का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा, "अभी आसियान देशों का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और वहां भारत के हितों को मजबूती से रखा. जी-7 हो या जी-20, इस तरह के तमाम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में भारत की बड़ी भूमिका होती है. दुनिया का कोई भी देश अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता और न ही उसे कमतर आंक सकता है. मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और इसे पहचानना चाहिए."