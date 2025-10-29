मध्य महाराष्ट्र के माजलगांव से पांच बार के एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट किए गए वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है. जिसमें वह यह स्वीकार करते हुए दिखायी दे रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को शराब, मांस और नकदी जैसे प्रलोभन दिए जाते हैं.

उन्होंने यह बयान कार्यकर्ताओं को बैठक में संबोधित करते हुए कही है. विधायक के इस बयान पर अब जमकर बवाल हो रहा है. विपक्ष की तरफ से उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है.

कार्यकर्ताओं को बैठक में बोले विधायक

सोलंकी सोमवार को राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। पिछले चुनावों के बारे में बात करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे वोट डलवाने में 'विशेषज्ञ' हो गए हैं और जानते हैं कि मतदान से पहले के अंतिम दो दिनों में किस मतदाता को शराब की बोतल, किसको मुर्गे, किसको बकरे या किसको 'लक्ष्मी दर्शन' (नकदी) की जरूरत है।

वीडियो में विधायक को यह कहते सुना गया, 'आपने ही मेरे कई चुनाव लड़ाएं हैं. हमारे पास यह अनुभव, यह विशेषज्ञता है, जिसकी इन (स्थानीय निकाय) चुनावों में भी जरूरत होगी।'उन्हें यह कहते सुना गया कि केवल टिकट पाने की आकांक्षा ही पर्याप्त नहीं है.

विधायक के बयान पर कार्यकर्ताओं ने लगाए ठहाके

विधायक ने आगे कहा कि, उम्मीदवार के पास भारी खर्च करने के लिए वित्तीय क्षमता होनी चाहिए और यदि प्रतिद्वंद्वी 100 रुपये खर्च करता है तो पार्टी के उम्मीदवार को भी उतना ही खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर मौजूद कार्यकर्ता ठहाके लगाकर हंस पड़े.

सियासी गलियारों में उनका यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है. बता दें एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके हमेशा से ही अपने इस तरह के बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. एक बार फिर विधायक अपने विवादित बयान की वजह से निशाने पर हैं.