महाराष्ट्र के नंदुरबार में दिनदहाड़े सर्राफा व्यापारी का अपहरण, 60 लाख की लूट से फैली सनसनी

नंदुरबार ज़िले के शहादा तालुका में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है.बुडीगव्हाण–म्हसावद रोड पर पांच अज्ञात बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी की कार को रोककर उस पर डकैती और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया. इस घटना में करीब ₹60 लाख रुपये का माल लूट लिया गया.

बंदूक और चाकू की नोक पर व्यापारी को बनाया बंधक

जानकारी के अनुसार, पीड़ित ऋतेश जयप्रकाश पारेख (38 वर्ष, निवासी सोनार गली, मेन रोड, शहादा) मंगलवार सुबह अपनी कार (जीजे 19 बीई 7935) से म्हसावद स्थित अपने सर्राफा दुकान की ओर जा रहे थे.इसी दौरान बुडीगव्हाण गांव के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार (एमपी 48 सी 1837) ने उनकी गाड़ी को रोक लिया.

वाहन थोड़ा टकराने के बाद कार से उतरे पांच अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से झगड़ा किया और फिर बंदूक व चाकू की नोक पर उन्हें जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया.

₹60 लाख की लूट, व्यापारी घायल

आरोपियों ने व्यापारी के पास से लगभग 30 किलो चांदी के आभूषण (कीमत ₹30 लाख), 200 ग्राम सोना (कीमत ₹24 लाख) और ₹6 लाख नकद, इस तरह कुल ₹60 लाख रुपये का माल लूट लिया.वारदात के दौरान आरोपियों ने व्यापारी के सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया और उनकी कार सहित धुले जिले के नवलनगर इलाके में ले जाकर छोड़ दिया..वहां से पांचों आरोपी बिना नंबर की मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच तेज

घटना के बाद पीड़ित ने इलाज करवाने के बाद शहादा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई..पुलिस ने मामला गुन्हा क्रमांक 581/2025 के तहत दर्ज किया है.पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310(2), 310(4), 311, 138, 351, 115(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 3(25), 4(25) के तहत मामला दर्ज किया है.

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत एकत्र किए हैं. इस वारदात से इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल है.

पुलिस ने वायरलेस संदेश और एक्सप्रेस रिपोर्ट के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों और पड़ोसी जिलों की पुलिस को सतर्क कर दिया है. CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है.पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह वारदात सुनियोजित लग रही है, और जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.