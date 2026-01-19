'बाबा सिद्दीकी की तरह हत्या कर दी जाएगी', BJP नेता नवनीत राणा को फिर मिली जान से मारने की धमकी

महाराष्ट्र की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. पुलिस के डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर नवनीत राणा को हत्या की धमकी दी गई. कॉल करने वाले ने कहा कि बाबा सिद्दिकी की तरह ही नवनीत राणा की भी हत्या कर दी जाएगी. यह धमकी ऐसे समय पर सामने आई है, जब कुछ दिन पहले नवनीत राणा ने बच्चों को जन्म देने से जुड़े एक बयान के कारण सुर्खियां बटोरी थीं.

इस मामले में नवनीत राणा के निजी सुरक्षा सहायक सचिन सोनोने ने अमरावती के राजापेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि धमकी भरे कॉल की तकनीकी जांच की जा रही है और कॉल करने वाले की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र नवनीत राणा की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है.

नवंबर और अक्टूबर 2025 में भी मिली थी धमकी

इससे पहले नवनीत राणा को नवंबर 2025 में भी जान से मारने की धमकी मिली थी. हैदराबाद से जावेद नाम के शख्स ने धमकी दी थी. इस मामले में भी बीजेपी के नेता के पीए ने राजपेठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थीं. इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी नवनीत राणा को जान से मारने और शारीरिक हिंसा की धमकी दी गई थी. धमकी भरा पत्र उनके ऑफिस में स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचा था. इसमें बेहद अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था. राणा को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी. ये पत्र भी हैदराबाद से 'जावेद' नाम के एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया था.

कौन हैं नवनीत राणा?

नवनीत राणा ने 2014 में राजनीति में एंट्री ली थी. उन्होंने पहली बार अमरावती लोकसभा क्षेत्र से एनसीपी की टिकट पर किस्मत आजमाया था लेकिन वो चुनाव हार गई थीं. साल 2019 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की थी. 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी में शामिल हो गईं और चुनाव लड़ा लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने शिकस्त दी. राजनीति में आने से पहले नवनीत राणा अभिनेत्री के तौर पर कई फिल्मों में काम कर चुकी थीं. नवनीत राणा के पति रवि राणा बडनेरा से विधायक हैं.