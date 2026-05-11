TCS मामले की आरोपी निदा खान को कोर्ट में किया जाएगा पेश, अन्य आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई

महाराष्ट्र के नासिक में TCS कंपनी में कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले के लिए आज काफी अहम दिन है. इस मामले की मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को आज नासिक रोड कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी. कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शुक्रवार (8 मई) को निदा खान को तीन दिनों की पुलिस हिासत में भेज दिया था.



निदा खान की पुलिस हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है. इसी वजह से उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है. जब कोर्ट में निदा खान को पहली बार पेश किया गया था तब कोर्ट रूम में केवल सरकारी वकील, जांच एजेंसी के अधिकारी, आरोपी और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी. जानकारी के अनुसार, पुलिस हिरासत के दौरान जांच एजेंसियों ने निदा खान से अलग-अलग स्तर पर पूछताछ की, वहीं उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई.

कोर्ट को जांच की दी जाएगी पूरी जानकारी

सरकारी पक्ष की ओर से कोर्ट में यह जानकारी दी जाएगी कि जांच के दौरान अब तक क्या निष्कर्ष सामने आए हैं और आरोपी से कौन-कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई हैं. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कोर्ट निदा खान की पुलिस कस्टडी बढ़ाती है या नहीं. वहीं, मामले में निदा खान को छोड़कर अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन किया है. TCS कंपनी की ऑपरेशन मैनेजर अश्विनी चेनानी ने भी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

आज जिन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है उनमें दानिश शेख, तौसिफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी और अश्विनी चेनानी शामिल हैं. मामले में आरोपियों पर यौन उत्पीड़न के साथ धार्मिक भावनाएं आहत करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. अब कोर्ट की सुनवाई और फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

क्या है नासिक TCS का मामला?