पत्नी से विवाद के बाद ससुराल पहुंचा शराबी युवक, पाइप के सहारे उतरते वक्त पांचवीं मंजिल पर फंसा

महाराष्ट्र के नागपुर में पारिवारिक विवाद के बाद गुस्से में एक नशे में धुत युवक ने बिल्डिंग की छत से पाइप के सहारे नीचे उतरने की खतरनाक कोशिश की. हालांकि बीच रास्ते में संतुलन बिगड़ने पर वह पांचवीं और छठी मंजिल के बीच खिड़की की संकरी मुंडेर पर फंस गया. इसके बाद युवक मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा. यह पूरी घटना रामदासपेठ स्थित आशीष अपार्टमेंट की है.

शराब के नशे में ससुराल की छत पर चढ़ा युवक

जानकारी के मुताबिक, वाड़ी इलाके में रहने वाले युवक का अपनी पत्नी के साथ पिछले कई दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था. विवाद के चलते पत्नी मायके में रह रही थी. इसी बीच युवक शराब के नशे में सीधे ससुराल पहुंच गया, जहां दोनों के बीच फिर से जमकर बहस और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए.

बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद युवक वहां से निकलकर रामदासपेठ स्थित आशीष अपार्टमेंट पहुंचा और बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया. इसके बाद उसने पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की. लेकिन उतरते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पांचवीं-छठी मंजिल के बीच खिड़की की संकरी मुंडेर पर जाकर फंस गया.

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फायर ब्रिगेड ने रस्सी-सीढ़ी से युवक को निकाला सुरक्षित

घटना को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. नागरिकों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. बचाव दल के पहुंचने तक स्थानीय लोग युवक से लगातार बातचीत करते रहे ताकि वह घबराए नहीं. इमारत की ऊंचाई पर युवक के फंसे होने की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने रस्सी और सीढ़ी की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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