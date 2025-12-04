तपोवन में पेड़ों की कटाई पर CM फडणवीस की दो टूक, 'अनावश्यक राजनीति करना उचित नहीं'

नाशिक के तपोवन क्षेत्र में साधुग्राम निर्माण के लिए प्रस्तावित पेड़ कटाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है. स्थानीय नागरिक और पर्यावरण प्रेमी लगातार मांग कर रहे हैं कि साधुग्राम की व्यवस्था बिना पेड़ काटे की जाए और तपोवन की हरियाली को नुकसान न पहुंचाया जाए. मामले पर डिप्टी सीएम अजित पवार और सीएम फडणवीस आमने-सामने आ गए हैं.

तपोवन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी भूमिका स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि इस विषय पर अनावश्यक राजनीति करना उचित नहीं है. कुंभ मेला हमारी प्राचीन और सनातन परंपरा है. दूसरी ओर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सहमति से इसका समाधान निकालना चाहिए.

सीएम फडणवीस ने इस मामले पर क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “तपोवन के संबंध में हमारी भूमिका साफ है. पेड़ों को यथासंभव कम संख्या में काटना चाहिए. हमें वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा. नाशिक महानगरपालिका ने यह निर्णय क्यों लिया, इसे समझना भी जरूरी है.”

सीएम ने प्रयागराज में हुए कुंभ मेले का किया जिक्र

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रयागराज में हुए कुंभ मेले का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "प्रयागराज का कुंभ मेला 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आयोजित हुआ था, जबकि नाशिक के साधुग्राम के लिए केवल 350 एकड़ जगह उपलब्ध है. रामबन और साधुग्राम के आसपास इसके समान दूसरी बड़ी भूमि उपलब्ध नहीं है."

महानगरपालिका ने यहां पौधे लगाए थे- सीएम फडणवीस

सीएम ने कहा कि वर्तमान स्थान पर पेड़ों की अत्यधिक घनता के कारण साधुग्राम का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है. फडणवीस ने गूगल इमेज का उल्लेख करते हुए कहा, “2015-16 के गूगल मैप्स की तस्वीरों में इस क्षेत्र में एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता. उस समय राज्य सरकार की ‘50 करोड़ वृक्षारोपण’ योजना के तहत महानगरपालिका ने यहां पौधे लगाए थे.”

बड़ी मात्रा में पेड़ काटना उचित नहीं है- सीएम

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बड़ी मात्रा में पेड़ काटना उचित नहीं है. कुछ बड़े पेड़ों को पुनर्स्थापित (ट्रांसप्लांट) करने पर विचार चल रहा है. तपोवन में बिना कारण पेड़ नहीं काटे जाएंगे. उन्होंने बताया कि केवल वही पेड़ हटाए जाएंगे जो बिल्कुल आवश्यक होंगे. फडणवीस ने आगे कहा, “कुंभ मेला प्रकृति से हमारे संबंध को मजबूत करने वाला पर्व है. इस कुंभ मेले के लिए हम ‘क्लीन गोदावरी’ अभियान भी चलाएंगे.”

अजित पवार ने मामले पर क्या कहा?

तपोवन में पेड़ कटाई के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “इस विषय पर पारस्परिक सहमति से समाधान निकालना चाहिए.” उन्होंने कहा, “अभिनेता सयाजी शिंदे द्वारा ली गई भूमिका पर्यावरण हित में और उचित है. विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना आज की आवश्यकता है. पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा.”