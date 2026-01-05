नासिक में खेत पर खाना खा रहे किसान पर तेंदुए का हमला, कुएं में गिरकर दोनों की हुई मौत

महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तालुका में रविवार (4 जनवरी) को एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया. संघर्ष के दौरान किसान और तेंदुआ दोनों पास के कुएं में गिर गए, जिससे दोनों की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है.

खेती के बाद खाना खाते समय हुआ हमला

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सिन्नर तालुका के शिवदे गांव में हुई. मृतक किसान की पहचान सावता माली निवासी गोरख जाधव के रूप में हुई है. बताया गया कि जाधव गेहूं की फसल की सिंचाई करने के बाद खेत के पास ही दोपहर का भोजन कर रहा था. इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ वहां आ गया और उस पर हमला कर दिया.

संघर्ष में कुएं में गिरे दोनों

हमले से घबराए जाधव ने खुद को बचाने की कोशिश की. किसान और तेंदुए के बीच कुछ देर तक संघर्ष हुआ. इसी दौरान दोनों असंतुलित होकर पास में मौजूद खुले कुएं में गिर गए. कुएं में गिरने से जाधव को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

तेंदुए को बचाने का ग्रामीणों ने किया विरोध

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. लेकिन किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीण आक्रामक हो गए. ग्रामीणों ने तेंदुए को बचाने के प्रयास का विरोध किया. हालात इतने बिगड़ गए कि करीब तीन घंटे तक भीड़ अपने रुख पर अड़ी रही.

तेंदुए की भी मौत, जांच जारी

वन विभाग और पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन देर होने के कारण कुएं में गिरने से लगी चोटों के चलते तेंदुए की भी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस और वन विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. इस घटना के बाद इलाके में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.