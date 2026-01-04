महाराष्ट्र: अमित साटम का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, 'उन्होंने मुझे गाली नहीं दी बल्कि मुंबई के...'

बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो बड़े परिवार से आते हैं. मैं एक सामान्य मराठी मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं. उन्होंने मुझे गाली नहीं दी है, इस मुंबई के मध्यमवर्गीय मराठी लोगों को गाली दी है. उन्होंने मराठी लोगों का अपमान किया है. मैं एक आम परिवार से आता हूं, किसी का आशीर्वाद लेकर नहीं आया हूं.

अमित साटम ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए आगे कहा, ''अगर वे मेयर बने तो महाराष्ट्र पाकिस्तान बन जाएगा. जिस तरह से राज ठाकरे के कार्यकर्ता लड़ते हैं, उससे कल्चर खराब हो रहा है. मुंबईकरों का फैसला पक्का है. आने वाले चुनावों में भगवा लहराएगा और महायुति के मेयर बैठेंगे.''

'हमें एक काम दिखाओ जो 25 साल में उद्धव ठाकरे ने किए'

मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट ने ये भी कहा, ''अगले साल वे गणपति नहीं देखेंगे, वे दिवाली पर एक-दूसरे के साथ नहीं देखेंगे. हमें एक काम दिखाओ जो उद्धव ठाकरे ने 25 साल में मराठी लोगों के लिए किया हो. हम आपको 10 काम दिखाएंगे. हमने BDD चॉल में लोगों को घर दिए. आपने मातोश्री 2 बनाई.''

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था?

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम का मजाक उड़ाते हुए कहा, "चाटम कौन है?'' ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से आज (4 दिसंबर) चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया. जिसमें मुंबई की जनता से कई वादे किए गए हैं. इस मौके पर उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई के डेवलपमेंट पर बात करते हुए BJP पर तंज कसा. उद्धव ठाकरे ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की आलोचना भी की और कहा कि ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और भीड़ का राज शुरू हो गया है.

'निर्विरोध उम्मीदवार को चुनना लोकतंत्र का अपमान'

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''जब हमने उन्हें वोट चोरी करते हुए पकड़ा, तो वह हमारे उम्मीदवारों से भगाने लगे. निर्विरोध उम्मीदवार को चुनना लोकतंत्र का अपमान है. बीजेपी के विधायक राहुल नार्वेकर विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को धमका रहे हैं. उनका अधिकार विधानसभा में है, बाहर वह सिर्फ़ एक विधायक हैं.''

बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे. वहीं 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं.