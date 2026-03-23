सातारा ZP अध्यक्ष पद चुनाव विवाद को लेकर शिवसेना विधायकों का प्रदर्शन, CM ने जताई नाराजगी

सातारा जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद सोमवार (23 मार्च) को विधानमंडल में जोरदार असर देखने को मिला. जैसे ही शिवसेना मंत्री संभूराज देसाई ने यह मुद्दा उठाया, विधान परिषद की उपसभापति निलम गोर्हे ने तुरंत सातारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी को निलंबित करने के निर्देश दे दिए.

इसके बाद शिवसेना के विधायकों ने विधानमंडल की सीढ़ियों पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. 'सातारा के एसपी का धिक्कार हो', 'मंत्रियों और विधायकों से धक्का-मुक्की करने वाले एसपी का धिक्कार हो.' जैसे नारे लगाए. इस आंदोलन से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज नजर आए. उन्होंने सदन में आकर उपमुख्यमंत्री और शंभूराज देसाई से चर्चा की, जिसमें उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी.

देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच फोन पर हुई बातचीत

इसके बाद शिवसेना और बीजेपी नेताओं के बीच मामले को शांत करने के लिए बातचीत शुरू हुई. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच फोन पर भी चर्चा हुई. इस दौरान फडणवीस ने शिवसेना विधायकों के सीढ़ियों पर किए गए आंदोलन पर असंतोष जताया.

एकनाथ शिंदे ने बीजेपी विधायक के बर्ताव पर उठाए सवाल

इस पर एकनाथ शिंदे ने तुरंत जवाब देते हुए भाजपा विधायक जयकुमार गोरे के सातारा में व्यवहार पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा अगर शिवसेना विधायकों का आंदोलन गलत था, तो क्या जयकुमार गोरे का व्यवहार सही था? शिंदे के इस सवाल से दोनों दलों के बीच तनाव साफ दिखाई दिया.

सूत्रों के मुताबिक, इस विवाद को सुलझाने के लिए जल्द ही शिंदे और फडणवीस के बीच बैठक हो सकती है. साथ ही, दोनों दलों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे कोशिशें जारी हैं.

शिवसेना मंत्रियों का सख्त रुख

सातारा की घटना को लेकर शिवसेना के मंत्री और विधायक काफी आक्रामक हो गए हैं. उन्होंने उपमुख्यमंत्री शिंदे के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें लगातार 'दूसरे दर्जे' का व्यवहार मिल रहा है. कुछ मंत्रियों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वे इस्तीफा देने को भी तैयार हैं.

सातारा जिला परिषद की स्थिति

कुल सदस्य: 65

भाजपा: 27

राष्ट्रवादी कांग्रेस: 20

शिवसेना: 15

कांग्रेस: 1

अपक्ष: 2

चुनाव के दौरान टूटे सदस्य

राष्ट्रवादी कांग्रेस से:

लता करणे (बुध खटाव)

ऋतुजा जगताप (फलटण)

कामेश कांबले (सातारा)

अनिल देसाई (माण)

संदीप मांडवे (खटाव) – इन्हें पुलिस ने अपहरण के मामले में उठाया

शिवसेना से:

हणमंत जगदाले (कोरेगांव कुमठे)

सारिका फालके (सतारा रोड)

फाइनल समीकरण:

भाजपा: 33

शिवसेना/राष्ट्रवादी/अन्य: 30

इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति में तनाव और खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है.