हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र को 20 साल के इंतजार के बाद मिला नर्मदा का हक, मिलेगा 10 TMC पानी, चार राज्यों की सहमति

महाराष्ट्र को 20 साल के इंतजार के बाद मिला नर्मदा का हक, मिलेगा 10 TMC पानी, चार राज्यों की सहमति

Narmada River Project: मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार शाम नर्मदा परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दों पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 08 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • महाराष्ट्र के वित्तीय बकाया माफ हुए, उत्तरी जिलों को होगा लाभ.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार (7 जुलाई) शाम नर्मदा परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दों पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में पिछले 20 वर्षों से लंबित मुद्दे का समाधान हो गया और महाराष्ट्र को 10 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं यह जानकारी दी और बताया कि इस पानी में से 5 TMC पानी उकाई बांध से उठाने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया.

मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई थी. इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए.

उद्धव ठाकरे ने बुलाई विधायकों की बैठक, राम मंदिर दान चोरी समेत इन मुद्दों पर चर्चा

महाराष्ट्र पर अब भी 27 करोड़ का बकाया

बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि नर्मदा परियोजना पूरी होने के बाद महाराष्ट्र को केवल बिजली मिली थी, लेकिन राज्य के हिस्से का 10 TMC पानी अब तक नहीं मिला था. आज की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. राज्य के बकाया वित्तीय दायित्वों समेत अन्य लंबित मामलों पर भी सकारात्मक फैसला हुआ. अब महाराष्ट्र पर केवल 27 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है, जबकि बाकी देय राशि माफ कर दी गई है.

गुजरात ने मानसून में पानी देने पर दी सहमति

सीएम फडणवीस ने बताया कि पुनर्वास का कार्य पूरा होने के बावजूद परियोजना शुरू होने के बाद से महाराष्ट्र को नर्मदा का पानी नहीं मिला था. महाराष्ट्र ने अपने हिस्से के 10 TMC पानी में से 5 TMC नर्मदा-तापी डायवर्जन योजना और 5 TMC उकाई परियोजना से देने की मांग की थी, जिसपर बैठक में सहमति बन गई है. गुजरात ने मानसून के दौरान जब उकाई बांध में पर्याप्त पानी रहेगा तब महाराष्ट्र को वहां से पानी उठाने की अनुमति देने पर सहमति जताई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसके लिए अमित शाह, सी.आर. पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

उत्तरी महाराष्ट्र को होगा लाभ

उन्होंने बताया कि उकाई बांध से पानी उठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है. इस परियोजना से उत्तर महाराष्ट्र के कई जिलों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी की अध्यक्षता में आज महाराष्ट्र में अक्षय ऊर्जा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक भी हुई.

कुसुम योजना में महाराष्ट्र को मिलेगा अधिक निधि

सीएम फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र को देश में सबसे अधिक, यानी कुल आवंटित निधि का 51 प्रतिशत हिस्सा दिया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि संशोधित कुसुम योजना में भी महाराष्ट्र को अधिकतम सहयोग दिया जाए. वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अपेक्षा जताई कि महाराष्ट्र प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर उन्हें पूरा करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक सुधार करेगी और भविष्य में भी केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को आवश्यक वित्तीय सहायता एवं सहयोग मिलता रहेगा.

मुंबई के हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलस

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 08 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Narmada Project MAHARASHTRA NEWS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र को 20 साल के इंतजार के बाद मिला नर्मदा का हक, मिलेगा 10 TMC पानी, चार राज्यों की सहमति
महाराष्ट्र को 20 साल के इंतजार के बाद मिला नर्मदा का हक, मिलेगा 10 TMC पानी, चार राज्यों की सहमति
महाराष्ट्र
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
महाराष्ट्र
Maharashtra Flood News: भारी बारिश से तबाह आलंदी के लिए 10 करोड़ की मदद, युद्धस्तर पर शुरू होंगे काम
महाराष्ट्र में भारी बारिश से तबाह आलंदी के लिए 10 करोड़ की मदद, युद्धस्तर पर शुरू होंगे काम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: क्या NCP शरद पवार गुट महायुति में होने जा रहा शामिल? सुप्रिया सुले ने दे दिया साफ जवाब
महाराष्ट्र: क्या NCP शरद पवार गुट महायुति में होने जा रहा शामिल? सुप्रिया सुले ने दे दिया साफ जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
महाराष्ट्र
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
स्पोर्ट्स
Ind Vs Eng 3rd T-20 Highlights: ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
दिल्ली NCR
दिल्ली: 'शीशमहल' अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, 6-फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को मिलेगा नया अवतार
दिल्ली: 'शीशमहल' अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, 6-फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को मिलेगा नया अवतार
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल
दिल्ली में बारिश का दौर, आज 50km प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, सुबह-शाम बरसेंगे बादल
एग्रीकल्चर
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन
ऑटो
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget