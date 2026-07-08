Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महाराष्ट्र के वित्तीय बकाया माफ हुए, उत्तरी जिलों को होगा लाभ.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार (7 जुलाई) शाम नर्मदा परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दों पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में पिछले 20 वर्षों से लंबित मुद्दे का समाधान हो गया और महाराष्ट्र को 10 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं यह जानकारी दी और बताया कि इस पानी में से 5 TMC पानी उकाई बांध से उठाने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक निर्णय लिया गया.

मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई थी. इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए.

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महाराष्ट्र पर अब भी 27 करोड़ का बकाया

बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि नर्मदा परियोजना पूरी होने के बाद महाराष्ट्र को केवल बिजली मिली थी, लेकिन राज्य के हिस्से का 10 TMC पानी अब तक नहीं मिला था. आज की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. राज्य के बकाया वित्तीय दायित्वों समेत अन्य लंबित मामलों पर भी सकारात्मक फैसला हुआ. अब महाराष्ट्र पर केवल 27 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है, जबकि बाकी देय राशि माफ कर दी गई है.

गुजरात ने मानसून में पानी देने पर दी सहमति

सीएम फडणवीस ने बताया कि पुनर्वास का कार्य पूरा होने के बावजूद परियोजना शुरू होने के बाद से महाराष्ट्र को नर्मदा का पानी नहीं मिला था. महाराष्ट्र ने अपने हिस्से के 10 TMC पानी में से 5 TMC नर्मदा-तापी डायवर्जन योजना और 5 TMC उकाई परियोजना से देने की मांग की थी, जिसपर बैठक में सहमति बन गई है. गुजरात ने मानसून के दौरान जब उकाई बांध में पर्याप्त पानी रहेगा तब महाराष्ट्र को वहां से पानी उठाने की अनुमति देने पर सहमति जताई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसके लिए अमित शाह, सी.आर. पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

उत्तरी महाराष्ट्र को होगा लाभ

उन्होंने बताया कि उकाई बांध से पानी उठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है. इस परियोजना से उत्तर महाराष्ट्र के कई जिलों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी की अध्यक्षता में आज महाराष्ट्र में अक्षय ऊर्जा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक भी हुई.

कुसुम योजना में महाराष्ट्र को मिलेगा अधिक निधि

सीएम फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र को देश में सबसे अधिक, यानी कुल आवंटित निधि का 51 प्रतिशत हिस्सा दिया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि संशोधित कुसुम योजना में भी महाराष्ट्र को अधिकतम सहयोग दिया जाए. वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अपेक्षा जताई कि महाराष्ट्र प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर उन्हें पूरा करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक सुधार करेगी और भविष्य में भी केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को आवश्यक वित्तीय सहायता एवं सहयोग मिलता रहेगा.

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