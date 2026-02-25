Nagpur News: नागपुर में देर रात बवाल, 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार

नागपुर में देर रात हुई हिंसक घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. नागपुर के महल इलाके में छत्रपती शिवाजी महाराज चौक से पुणे राम कुला चौक के बीच 10 से 15 हथियारबंद युवकों ने खड़ी गाड़ियों पर हमला कर तोड़फोड़ की. आधा दर्जन से अधिक कारों को नुकसान पहुंचाया गया. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. घटना ऐसे समय हुई है जब शहर में राष्ट्रपति का प्रस्तावित दौरा है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी थी. इस वारदात के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

हथियार लेकर युवकों ने दहशत फैलाने की कोशिश की

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले कुछ युवकों में एक निजी मुद्दे पर बहस हुई थी. बहन इतनी बढ़ गई थी कि गुस्से में युवकों के एक ग्रुप ने कल (24 फरवरी) रात गाड़ीखाना इलाके (गाड़ीखाना, जोहरीपुरा) में रहने वाले दोस्त की कारों में तोड़फोड़ की. इसके अलावा इस बार उन्होंने हथियार लेकर इलाके में दहशत फैलाने की भी कोशिश की. इस बीच, तोड़फोड़ करने वाले गैंग के कुछ लोगों को लोकल लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

तीन को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस को शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि तोड़फोड़ करने वाले गैंग में 12 लोग थे. आरोपियों में कई नाबालिग हैं. पुलिस ने उनमें से तीन को हिरासत में लिया है. गणेशपेठ पुलिस आगे की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि इसमें मामले में जांच जारी है. गैंग के अन्य लोगों को पड़ने के लिए जांच चल रही है. इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

