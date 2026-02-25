हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: नागपुर में देर रात बवाल, 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार

Nagpur News: नागपुर में देर रात बवाल, 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार

Nagpur News in Hindi: नागपुर में देर रात हथियारबंद युवकों ने 15 गाड़ियों में तोड़फोड़ की. पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकि अन्य लोगों की तलाश जारी है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

नागपुर में देर रात हुई हिंसक घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. नागपुर के महल इलाके में छत्रपती शिवाजी महाराज चौक से पुणे राम कुला चौक के बीच 10 से 15 हथियारबंद युवकों ने खड़ी गाड़ियों पर हमला कर तोड़फोड़ की. आधा दर्जन से अधिक कारों को नुकसान पहुंचाया गया. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. घटना ऐसे समय हुई है जब शहर में राष्ट्रपति का प्रस्तावित दौरा है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी थी. इस वारदात के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

हथियार लेकर युवकों ने दहशत फैलाने की कोशिश की

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले कुछ युवकों में एक निजी मुद्दे पर बहस हुई थी. बहन इतनी बढ़ गई थी कि गुस्से में युवकों के एक ग्रुप ने कल (24 फरवरी) रात गाड़ीखाना इलाके (गाड़ीखाना, जोहरीपुरा) में रहने वाले दोस्त की कारों में तोड़फोड़ की. इसके अलावा इस बार उन्होंने हथियार लेकर इलाके में दहशत फैलाने की भी कोशिश की. इस बीच, तोड़फोड़ करने वाले गैंग के कुछ लोगों को लोकल लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

तीन को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस को शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि तोड़फोड़ करने वाले गैंग में 12 लोग थे. आरोपियों में कई नाबालिग हैं. पुलिस ने उनमें से तीन को हिरासत में लिया है. गणेशपेठ पुलिस आगे की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि इसमें मामले में जांच जारी है. गैंग के अन्य लोगों को पड़ने के लिए जांच चल रही है. इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़िए- बिहार: JDU पर बढ़ा शराबबंदी कानून का प्रेशर? पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने साफ किया रुख

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Pune News POLICE NAGPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Nagpur News: नागपुर में देर रात बवाल, 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार
नागपुर में देर रात बवाल, 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
Palghar News: पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, विदेशी नागरिकों से करोड़ों ठगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार
पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, विदेशी नागरिकों से करोड़ों ठगने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
महाराष्ट्र
Video: 16 साल के नाबालिग ने कार से महिला को रौंदा, अंदर से बरामद हुईं कई फर्जी नंबर प्लेट्स
Video: 16 साल के नाबालिग ने कार से महिला को रौंदा, अंदर से बरामद हुईं कई फर्जी नंबर प्लेट्स
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: धर्म बनाम सरकार? Avimukteshwaranand के समर्थन में कांग्रेस का हल्ला बोल |POCSO
Bollywood News: कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की Romantic Musical फिल्म Delay, 2027 से पहले Release मुश्किल!
Operation Sindoor में मर जाते Pakistan PM Shehbaz Sharif! Trump ने कर दी पुष्टि! | ABPLIVE
PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
पीएम किसान योजना में लाखों किसानों के नाम हटाए गए, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं शामिल
हेल्थ
Delhi NCR Air Pollution: मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
मास्क, बीमारी और डर, दिल्ली-NCR की जहरीली हवा कैसे छीन रही बच्चों की मुस्कान?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget