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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर: छत पर खेलते समय बिजली के करंट की चपेट में आया 5 साल का मासूम, इलाज के दौरान मौत

नागपुर: छत पर खेलते समय बिजली के करंट की चपेट में आया 5 साल का मासूम, इलाज के दौरान मौत

Nagpur News In Hindi: इस मामले में यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहम्मद शहजाद अपने मामा के घर की छत पर खेलने गया था.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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नागपुर में एक दर्दनाक हादसे में घर की छत पर खेल रहे 5 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक बच्चे की पहचान मोहम्मद शहजाद के रूप में हुई है. इस मामले में यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहम्मद शहजाद अपने मामा के घर की छत पर खेलने गया था.  खेलते समय अचानक उसका संपर्क बिजली के तार से हो गया, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा.

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तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन

परिजन तत्काल उसे इलाज के लिए मेयो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इलाके में फैली शोक की लहर इस हृदयविदारक घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

स्थानीय लोग और परिजन बच्चे की असामयिक मौत से बेहद दुखी हैं. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. बच्चे की मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. जिसको भी यह खबर मिलती वह घर की ओर दौड़ पड़ता. 

परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

मासूम की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. करंट लगने से हुई 5 साल के बच्चे की मौत पर परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. बता दें कि मृतक मासूम गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने मामा के घर आया हुआ था. दोपहर के समय घर की छत पर खेलते हुए वह बिजली के तार के करीब पहुंच गया. जिससे वह झुलस कर बेहोश हो गया. 

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस द्वारा हर पहलु को खंगाला जा रहा है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 10:07 AM (IST)
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