CJP के प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, 'सिस्टम में कभी-कभी...'
Chandrashekhar Bawankule On CJP Protest: CJP के आंदोलन पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार ने जिम्मेदारी निभाई, सख्त कार्रवाई की.आंदोलन को नौटंकी बताया.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी है और पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की गई है. बावनकुले ने दावा किया कि सरकार ने खुद संज्ञान लेकर जांच एजेंसियों के जरिए पूरे मामले का पर्दाफाश कराया.
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "कुछ बचा नहीं है आंदोलन के लिए. सिस्टम में कभी-कभी, एक-दो बार पेपर लीक हो चुका है. उसका जिम्मेदार मंत्री को आप ठहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री को ठहरा रहे हैं. हां, मैं मानता हूं कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए. हम जिम्मेदारी से दूर नहीं जा रहे हैं. न प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, न कोई मंत्री जा रहे हैं. लेकिन सिस्टम से एक-दो पेपर लीक हुआ है, उसमें आप जिम्मेदार मंत्री को और सरकार को ठहरा रहे हैं. तो सरकार ने जिम्मेदारी ली है."
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उन्होंने कहा, "सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है. खुद सरकार ने संज्ञान लेकर एजेंसी लगाकर पर्दाफाश किया है. जनता के सामने पर्दाफाश किया. दोबारा परीक्षा ले ली और ये लोग नौटंकी कर रहे हैं."
अयोध्या चंदा चोरी पर भी बोले
बावनकुले ने कहा, "भगवान प्रभु रामचंद्र की अयोध्या में जो अभी चोरी का मामला हुआ है, वह सिस्टम के किसी व्यक्ति ने किया है. पूरा बंदोबस्त भी कर रहे हैं. अब कल को महालक्ष्मी में कोई चोरी हुई तो उसके अध्यक्ष को पकड़ेंगे? ऐसा नहीं होता है."
उन्होंने कहा, "सिस्टम में कभी-कभी गलती हो जाती है, तो सिस्टम को पकड़ना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए. यह करना चाहिए. लेकिन इस प्रकार का नौटंकीबाज आंदोलन करके देश की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को खराब करने का विचार कर रहे हैं. मुझे लगता है यह राजनीति का षड्यंत्र है, नौटंकी है."
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'जनता इनके साथ नहीं है'
चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि जनता इस आंदोलन के साथ नहीं है. उन्होंने कहा, "जनता इनके साथ नहीं है. मोर्चे में देखेंगे तो 200 लोग हैं. परसों उद्धव ठाकरे रामरक्षा आंदोलन करने आए थे, 300 लोग थे. जनता इनके साथ नहीं है. नौटंकी कर रहे हैं, उनको मालूम है."