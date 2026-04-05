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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: इंजीनियरिंग के 3 छात्रों ने की व्यापारी की बेरहमी से हत्या, कार की लालच में बने हत्यारे

Nagpur News: इंजीनियरिंग के 3 छात्रों ने की व्यापारी की बेरहमी से हत्या, कार की लालच में बने हत्यारे

Nagpur News In Hindi: नागपुर में कार और मोबाइल के लालच में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों ने 44 वर्षीय व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने महज 12 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Apr 2026 04:20 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इंजीनियरिंग के तीन छात्रों ने सिर्फ कार और मोबाइल के लालच में एक व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना वाडी इलाके की है, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है.

मृतक की पहचान 44 वर्षीय सुचित भोजापुरकर के रूप में हुई है, जो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते थे. बताया जा रहा है कि घटना के समय वह नशे की हालत में थे और इसी बात का फायदा आरोपियों ने उठाया.

कैसे रची गई साजिश

पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी अपनी परीक्षाएं खत्म होने के बाद घूम रहे थे. इसी दौरान वर्धमान नगर पुल के पास उन्हें व्यापारी दिखाई दिया. पहले उन्होंने मदद के बहाने उससे संपर्क किया और उसकी कार में बैठ गए. इसके बाद वे उसे लेकर भिवापुर की तरफ गए और फिर वापस वाडी की ओर लौट आए.

आरोपियों ने व्यापारी की पत्नी से संपर्क कर भरोसा दिलाया कि वे उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे. लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने फोन काट दिया और अपनी योजना बदल दी. उनका मकसद अब साफ था, कार और मोबाइल हड़पना.

बेरहमी से की हत्या

तीनों आरोपी व्यापारी को खड़गांव रोड स्थित श्मशान घाट के पास ले गए. वहां उन्होंने पत्थर से उसके सिर पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पहचान छिपाने के लिए उन्होंने शव के कपड़े भी उतार दिए और उसे झाड़ियों में फेंक दिया.

अगले दिन एक स्थानीय व्यक्ति ने झाड़ियों में शव देखा और पुलिस को सूचना दी. मृतक की पत्नी ने शव की पहचान की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और जांच तेज कर दी गई.

12 घंटे में पुलिस का एक्शन

क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए महज 12 घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी जोमाटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था और अकेले रहता था. 

यह घटना न सिर्फ एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लालच किस हद तक इंसान को गिरा सकता है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 04:20 PM (IST)
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