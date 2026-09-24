'मुंबई के राजा' का कल नहीं होगा विसर्जन, मंडल का फैसला, क्या है वजह?

मुंबई के प्रसिद्ध ‘मुंबई के राजा’ के विसर्जन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मंडल ने फैसला लिया है कि मुंबई के राजा का कल (25 सितंबर) विसर्जन नहीं किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, मंडल की ओर से बप्पा की प्रतिमा को समुद्र में अधिक अंदर ले जाकर विसर्जन करने की तैयारी थी. हालांकि, पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है. पुलिस की अनुमति नहीं मिलने से मंडल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है.

सूत्रों के मुताबिक, मंडल के लोगों ने मेरीटाइम विभाग से अनुमति ली है, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस से अनुमति नहीं मिली है. पुलिस का कहना है कि मंडल के लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और पूरे मामले को लेकर बातचीत जारी है. फिलहाल पुलिस की अनुमति के अभाव में विसर्जन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. मंडल की ओर से शुक्रवार को विसर्जन नहीं करने का फैसला लिया गया है.

विसर्जन के लिए नगर निगम की अनुमति भी जरूरत!

‘मुंबई के राजा’ के 99वें वर्ष की ऐतिहासिक विसर्जन यात्रा और विसर्जन को लेकर इस साल मंडल की ओर से पहली बार 22 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का गिरगांव चौपाटी से अत्याधुनिक बार्ज जहाज के जरिए सीधे गहरे समुद्र में विसर्जन करने की योजना बनाई गई है. हालांकि, इस योजना के लिए अभी तक मुंबई पुलिस की अनुमति नहीं मिली है. मंडल की ओर से महाराष्ट्र समुद्री विभाग से पहले ही अनुमति लिए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन गिरगांव चौपाटी क्षेत्र नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहां विसर्जन के लिए नगर निगम की अनुमति भी आवश्यक है.

नगर निगम से अनुमति के बाद पुलिस देगी इजाजत

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नगर निगम की अनुमति नहीं मिलने के कारण पुलिस की ओर से भी मंडल को अनुमति नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि समुद्री विभाग की अनुमति अपने स्तर पर है, लेकिन गिरगांव चौपाटी से विसर्जन के लिए नगर निगम की अनुमति जरूरी है. इसके बिना पुलिस की अनुमति नहीं दी जा सकती.

मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी

वहीं, पुलिस की अनुमति नहीं मिलने से मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. मंडल की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि जब विसर्जन की योजना बनाई गई थी और समुद्री विभाग से अनुमति ली गई थी, तो अब अचानक विसर्जन कैसे किया जाए?

जानकारी के मुताबिक, ‘मुंबई के राजा’ मंडल के पदाधिकारी फिलहाल करीब आधे घंटे तक पुलिस के सहयोग और अनुमति का इंतजार करेंगे. इसके बाद विसर्जन को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा. ऐसे में मुंबई के राजा की 99वें वर्ष की ऐतिहासिक विसर्जन यात्रा और गहरे समुद्र में प्रस्तावित विसर्जन को लेकर अंतिम निर्णय पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.

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