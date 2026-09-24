संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'

शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बेहद तीखे बयान दिए हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया, SIR और डीलिमिटेशन के मुद्दे पर भी सवाल उठाए. राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण होने की बात कही.

उन्होंने कहा, "यह लोग अपराधी हैं. यह लोग चुनाव आयोग में, निर्वाचन सदन में कसाईखाना चला रहे हैं. हमारे यहां कत्लखाना कहते हैं. उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार. यह हमने नहीं कहा है. यह जो दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है. देश उनका आभारी रहेगा. इस बात को बाहर लाए. हमारी बातों को पुष्टि मिली है."

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'मुख्य चुनाव आयुक्त माफिया है'

संजय राउत ने आगे कहा, "अभी का मुख्य चुनाव आयुक्त माफिया है. इस माफिया की नियुक्ति देश के गृहमंत्री ने की है. यह लोकतंत्र का कॉन्ट्रेक्ट किलर है, हत्यारा है. छोटा शकील जैसा. उनको छोटा शकील नाम से ही बुलाना चाहिए. वो छोटा शकील ही है. लोकतंत्र की हत्या करता है पश्चिम बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, कभी कर्णाटक में, कभी बिहार में. यह ऑरगनासिज़ेड क्राइम है. इस पर मकोका लगनी चाहिए."

उन्होंने कहा, "जिन राज्यों में इस छोटा शकील ने घोटाले किए हैं, वहां फिर से चुनाव होना चाहिए. 13 वोटर का नाम यह लोग डिलीट करता है, और 14 बार दो चुनाव आयुक्त ऑब्जेक्शन लेते हैं लेकिन ये जो आदमी है छोटा शकील जो चुनाव में बैठा है वो नजरअंदाज करता है क्योंकि उनको डर नहीं है उनके पीछे अमित शाह है ना."

SIR को लेकर भी बोले संजय राउत

SIR को लेकर संजय राउत ने कहा, "SIR की अभी जरूरत नहीं है. अगर जरूरी हो, तो सभी विपक्षी दलों को सर्वदलीय बैठक में इस मामले पर फ़ैसला लेना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "आप किसी भी तरह से डीलिमिटेशन का बिल लेके आएंगे. फिर SIR का समर्थन करेंगे. फिर इस प्रकार के जो माफिया चुनाव आयुक्त है, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून लाएंगे. ये देश कौन चला रहा है? कैबिनेट चला रहा है या माफिया गैंग चला रही है? कौन चला रहा है ये देश?"

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संजय राउत ने अंत में कहा, "एक गैंग का पॉलिटिकली एनकाउंटर होना चाहिए. खत्म करना चाहिए, तभी देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा. जंतर मंतर के बाद भारत एक अलग स्वरूप में हमको दिख रहा है, अब पीछे नहीं हटेगा, ना झुकेगा भारत."