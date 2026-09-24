गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'

संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने SIR को लेकर विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक की मांग की.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बेहद तीखे बयान दिए हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया, SIR और डीलिमिटेशन के मुद्दे पर भी सवाल उठाए. राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण होने की बात कही.

उन्होंने कहा, "यह लोग अपराधी हैं. यह लोग चुनाव आयोग में, निर्वाचन सदन में कसाईखाना चला रहे हैं. हमारे यहां कत्लखाना कहते हैं. उसका मुखिया है ज्ञानेश कुमार. यह हमने नहीं कहा है. यह जो दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है. देश उनका आभारी रहेगा. इस बात को बाहर लाए. हमारी बातों को पुष्टि मिली है."

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती बस में भीषण आग, 14 यात्रियों को बचाया गया
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती बस में भीषण आग, 14 यात्रियों को बचाया गया
महाराष्ट्र
पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण बोले, 'मुख्य चुनाव आयुक्त कोई बॉस नहीं, सभी...'
पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण बोले, 'मुख्य चुनाव आयुक्त कोई बॉस नहीं, सभी...'
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे केस में खुलासा, एग्जाम सेंटर के अंदर साहिल के हाथ में दिखा फोन
IIT बॉम्बे केस में खुलासा, एग्जाम सेंटर के अंदर साहिल के हाथ में दिखा फोन
महाराष्ट्र
दिशा सालियान के पिता के नोटिस का आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब, 'मैंने कभी...'
दिशा सालियान के पिता के लीगल नोटिस का आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब, क्या कहा?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती बस में भीषण आग, 14 यात्रियों को बचाया गया

'मुख्य चुनाव आयुक्त माफिया है'

संजय राउत ने आगे कहा, "अभी का मुख्य चुनाव आयुक्त माफिया है. इस माफिया की नियुक्ति देश के गृहमंत्री ने की है. यह लोकतंत्र का कॉन्ट्रेक्ट किलर है, हत्यारा है. छोटा शकील जैसा. उनको छोटा शकील नाम से ही बुलाना चाहिए. वो छोटा शकील ही है. लोकतंत्र की हत्या करता है पश्चिम बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, कभी कर्णाटक में, कभी बिहार में. यह ऑरगनासिज़ेड क्राइम है. इस पर मकोका लगनी चाहिए."

उन्होंने कहा, "जिन राज्यों में इस छोटा शकील ने घोटाले किए हैं, वहां फिर से चुनाव होना चाहिए. 13 वोटर का नाम यह लोग डिलीट करता है, और 14 बार दो चुनाव आयुक्त ऑब्जेक्शन लेते हैं लेकिन ये जो आदमी है छोटा शकील जो चुनाव में बैठा है वो नजरअंदाज करता है क्योंकि उनको डर नहीं है उनके पीछे अमित शाह है ना."

SIR को लेकर भी बोले संजय राउत

SIR को लेकर संजय राउत ने कहा, "SIR की अभी जरूरत नहीं है. अगर जरूरी हो, तो सभी विपक्षी दलों को सर्वदलीय बैठक में इस मामले पर फ़ैसला लेना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "आप किसी भी तरह से डीलिमिटेशन का बिल लेके आएंगे. फिर SIR का समर्थन करेंगे. फिर इस प्रकार के जो माफिया चुनाव आयुक्त है, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून लाएंगे. ये देश कौन चला रहा है? कैबिनेट चला रहा है या माफिया गैंग चला रही है? कौन चला रहा है ये देश?"

पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण बोले, 'मुख्य चुनाव आयुक्त कोई बॉस नहीं, सभी...'

संजय राउत ने अंत में कहा, "एक गैंग का पॉलिटिकली एनकाउंटर होना चाहिए. खत्म करना चाहिए, तभी देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा. जंतर मंतर के बाद भारत एक अलग स्वरूप में हमको दिख रहा है, अब पीछे नहीं हटेगा, ना झुकेगा भारत."

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती बस में भीषण आग, 14 यात्रियों को बचाया गया
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर चलती बस में भीषण आग, 14 यात्रियों को बचाया गया
महाराष्ट्र
पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण बोले, 'मुख्य चुनाव आयुक्त कोई बॉस नहीं, सभी...'
पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण बोले, 'मुख्य चुनाव आयुक्त कोई बॉस नहीं, सभी...'
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे केस में खुलासा, एग्जाम सेंटर के अंदर साहिल के हाथ में दिखा फोन
IIT बॉम्बे केस में खुलासा, एग्जाम सेंटर के अंदर साहिल के हाथ में दिखा फोन
महाराष्ट्र
दिशा सालियान के पिता के नोटिस का आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब, 'मैंने कभी...'
दिशा सालियान के पिता के लीगल नोटिस का आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब, क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
महाराष्ट्र
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
विश्व
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget