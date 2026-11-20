लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए फंडिंग का हाईटेक तरीका अपनाया है. जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग अमेरिका से 'Binance' ऐप के जरिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से रंगदारी की रकम भारत पहुंचा रहा है. इस पैसे का इस्तेमाल मुंबई समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है. टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना में भी इसी डिजिटल फंडिंग मॉड्यूल से आए पैसों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पूरे डिजिटल फंडिंग नेटवर्क को तैयार करने में गैंग के खास गुर्गे गैंगस्टर अनिल पंडित की अहम भूमिका है. अनिल ने पारंपरिक कैश और हवाला नेटवर्क के बजाय क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसों के लेनदेन का सिस्टम तैयार किया, ताकि फंडिंग के स्रोत और उसे इस्तेमाल करने वालों तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाए.

हवाला से अमेरिका और फिर क्रिप्टो के जरिए भारत पहुंचता है पैसा

जांच में सामने आया है कि गैंग रंगदारी से जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए अमेरिका पहुंचाता है. वहां मौजूद अनिल पंडित इस रकम को USDT जैसी स्टेबलकॉइन क्रिप्टोकरेंसी में बदलता है. इसके बाद Binance ऐप के जरिए अलग-अलग ट्रांजेक्शन करते हुए पैसा भारत में पहुंचाया जाता है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और कई स्तरों पर होने वाले डिजिटल ट्रांजेक्शन के कारण पैसों की पूरी कड़ी का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इसी का फायदा उठाकर गैंग इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था.

ट्रेडिंग के अनुभव का इस्तेमाल कर बनाया डिजिटल नेटवर्क

जांच में अनिल पंडित की भूमिका भी सामने आई है. अपराध की दुनिया में आने से पहले अनिल ट्रेडिंग का काम करता था. फाइनेंशियल मार्केट और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जानकारी का इस्तेमाल कर उसने गैंग के लिए क्रिप्टो फंडिंग का नेटवर्क तैयार किया.

जांच से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में इस्तेमाल हुए पैसों की फंडिंग भी इसी मॉड्यूल के जरिए की गई थी. अनिल पंडित ने इस डिजिटल फंडिंग नेटवर्क को संभालने की जिम्मेदारी अपने भाई अभिषेक पंडित को भी दे रखी थी.

छोटे दुकानदारों के QR कोड से नकदी तक पहुंचता था पैसा

भारत में क्रिप्टो के जरिए पैसा पहुंचने के बाद उसे जमीन पर काम करने वाले गैंग के गुर्गों तक नकदी के रूप में पहुंचाने का अलग तरीका अपनाया जाता था. इसके लिए छोटे दुकानदारों, ढाबा संचालकों और स्थानीय कारोबारियों के QR कोड का इस्तेमाल किया जाता था.

ऑनलाइन पेमेंट के बदले इन दुकानदारों से नकद रकम हासिल की जाती थी. इसी नकदी से शूटरों के रहने, खाने-पीने, बाइक, हथियारों की खरीद और अन्य लॉजिस्टिक जरूरतों का खर्च उठाया जाता था. जांच एजेंसियों को आशंका है कि टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में हुई कुछ अन्य बड़ी वारदातों में भी इसी डिजिटल फंडिंग नेटवर्क से आए पैसों का इस्तेमाल किया गया है.

बॉक्स: क्या है Binance ऐप?

Binance दुनिया के बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक है. इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी. इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, बेची और ट्रेड की जा सकती हैं.

जनवरी 2024 में भारत में इसकी वेबसाइट और ऐप को ऐप स्टोर से हटा दिया गया था. हालांकि, अगस्त 2024 में भारत की Financial Intelligence Unit (FIU) के साथ पंजीकरण कराने के बाद इसकी सेवाएं दोबारा शुरू हुईं. फिलहाल भारत में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.