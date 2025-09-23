हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष, 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं शबरीन, जानें कौन हैं?

Mumbai Youth Congress President: मुंबई यूथ कांग्रेस को पहली बार महिला अध्यक्ष जीनत शबरीन मिली है, जिन्होंने हाल ही में हुए चुनाव में 10,076 वोट पाकर जीत दर्ज की. वह गैर-राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 23 Sep 2025 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई यूथ कांग्रेस (Mumbai Youth Congress) को पहली बार अध्यक्ष एक महिला के तौर पर मिली है. जीनत शबरीन (Zeenat Shabrin) ने हाल ही में हुए संगठनात्मक चुनावों में 10,076 वोट पाकर जीत दर्ज की और यह पद पहली बार एक महिला के नाम हो गया. 

कांग्रेस की युवा इकाई में अध्यक्ष पद के लिए यह चुनाव 16 मई से 17 जून के बीच हुआ था और परिणाम रविवार (21 सितंबर) को घोषित कर दिए गए थे. वहीं जीनत शबरीन की जीत पार्टी में नई ऊर्जा और महिला नेतृत्व की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जो कि महिला सशक्तिकरण को दिखाता है.

चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत

इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नौ उम्मीदवार मैदान में थे. जीनत शबरीन ने सभी उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक 10,076 वोट हासिल कर लिए. यह पहली बार है जब किसी महिला नेता ने मुंबई यूथ कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के पदाधिकारियों का चयन आंतरिक चुनावों के ज़रिए होता है, जिससे संगठनात्मक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक परंपरा मज़बूत होती है.

गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आईं जीनत शबरीन

जीनत शबरीन गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में मुंबई यूथ कांग्रेस शहर के युवाओं की आवाज बनने का काम करेगी. पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार जीनत शबरीन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई यूथ कांग्रेस परिवार के मार्गदर्शन और भरोसे के लिए आभार जताया है.

युवाओं की आवाज और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प

जीनत शबरीन ने कहा कि संगठन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आईवाईसी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में काम करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा. उनका कहना है कि युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और संगठन को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

Published at : 23 Sep 2025 07:07 AM (IST)
INC MAHARASHTRA NEWS Zeenat Shabrin Mumbai Pradesh Youth Congress
