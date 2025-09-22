महाराष्ट्र के 29 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह

महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश का जोर बढ़ गया है. अगले 24 घंटों में राज्य के 29 जिलों के लिए बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है. इसके मद्देनजर नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश से राज्य में भारी नुकसान हुआ है. इसका सबसे ज्यादा फटका मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को लगा है. विदर्भ में भी किसानों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

महाराष्ट्र में हो रही लगातार मूसलधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. कई गांवों का संपर्क टूट गया है, कुछ जगहों पर लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं. वहीं, कई जगह पुल पानी में डूब जाने से यातायात भी ठप हो गया है. इसी बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है कि आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का जोर कायम रहेगा, ऐसा अनुमान भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जताया है.

महाराष्ट्र में 23 सितंबर को मूसलधार बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में एक बार फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों में बारिश का जोर और बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए आम लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है.

किन हिस्सों में होगी जोरदार बारिश?

भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों में मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण और उत्तर महाराष्ट्र इन सभी हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना है और सभी जगह येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

विदर्भ में भी येलो अलर्ट

आईएमडी के अनुमान के अनुसार, मंगलवार (23 सितंबर) को मराठवाड़ा में नांदेड़ को छोड़कर सभी सात जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है. दूसरी तरफ विदर्भ में भी कल बारिश का जोर बढ़ेगा. विदर्भ को भी येलो अलर्ट दिया गया है. विदर्भ के गड़चिरोली, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर, बुलढाणा और यवतमाल इन छह जिलों में मंगलवार को अत्यधिक मूसलधार बारिश की संभावना जताई गई है.

पश्चिम महाराष्ट्र के लिए अगले 24 घंटे अहम

पश्चिम महाराष्ट्र के लिए भी अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. सातारा, कोल्हापुर, सांगली, पुणे और सोलापुर इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, उत्तर महाराष्ट्र में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.