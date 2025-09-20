मुंबई से सोलापुर के बीच कब से शुरू होगी फ्लाइट सर्विस, CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र के सोलापुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुंबई से सोलापुर के बीच जल्द ही सीधी विमान सेवा की शुरूआत होने जा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई से सोलापुर के बीच एयर सर्विस की शुरूआत 15 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी. इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और यात्रियों के समय की भी बचत होगी.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा, ''सोलापुर के लिए खुशखबरी. 15 अक्टूबर 2025 से मुंबई-सोलापुर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी. इससे सोलापुर, मुंबई और अन्य शहरों से और भी बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रा में पहले से कहीं ज्यादा गति, सुविधा और सुरक्षा मिलेगी.''

Good news for Solapur!



Starting 15th October 2025, Mumbai–Solapur air service will begin. With this Solapur will be more closely connected to Mumbai and other cities, bringing speed, convenience, and safety in travel like never before.



सोलापूरकरांसाठी आनंदाची बातमी!



सोलापुर के लोगों को मिलेगी बेहतर एयर कनेक्टिविटी

15 अक्टूबर को फ्लाइट सर्विस को शुभारंभ होने के बाद 20 अक्टूबर से आम लोगों के लिए बुकिंग की शुरूआत हो जाएगी. सोलापुर से बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट सर्विस शुरू हो जाएगी. ऐसे में सोलापुर के लोगों को अगले महीने से दो राज्यों की राजधानी की एयर कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे व्यापारियों, पर्यटकों और छात्रों समेत अन्य वर्गों को भी इसका लाभ मिलेगा.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर क्या बोले CM फडणवीस?

इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की शानदार प्रगति पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत मुंबई और ठाणे के बीच समुद्र के नीचे 4.8 किमी लंबी सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. यह उपलब्धि न केवल इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है, बल्कि आने वाले समय में यह वर्ल्ड क्लास परियोजना दोनों राज्यों के प्रमुख शहरों की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी.

सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में यह मील का पत्थर ऐतिहासिक उपलब्धि है. इस अद्वितीय सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन को हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन.''