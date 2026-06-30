मुंबई में आज से SIR अभियान शुरू, एक महीने तक चलेगा घर-घर सत्यापन, आपको क्या करना होगा?

मुंबई शहर और उपनगरों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान आज 30 जून 2026 से शुरू हो गया है. यह अभियान 29 जुलाई 2026 तक चलेगा. महानगरपालिका प्रशासन द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और अपडेट करना है.

अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचेंगे. वे मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराएंगे. मतदाताओं को इस फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर हस्ताक्षर करने होंगे और एक प्रति बीएलओ को वापस सौंपनी होगी. इस प्रक्रिया से मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर किया जाएगा.

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नए मतदाताओं के लिए दस्तावेजों की जरूरत

जिन व्यक्तियों का नाम पिछली सूची में शामिल नहीं है और जो नया पंजीकरण कराना चाहते हैं, उन्हें अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. स्वीकार्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक/डाकघर रिकॉर्ड, NRC संबंधी दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र आदि शामिल हैं.

फोटो और सहयोग की अपील

महानगरपालिका प्रशासन ने सभी मतदाताओं को सलाह दी है कि वे अपना हाल ही का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी तैयार रखें. इससे सत्यापन प्रक्रिया तेज और आसान हो सकेगी. प्रशासन ने नागरिकों से बीएलओ के साथ पूर्ण सहयोग करने की अपील की है ताकि अभियान समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके.

अभियान का महत्व

यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आगामी चुनावों की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे मृतक, दोहरे नाम वाले और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकेंगे तथा नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सकेगा. मुंबई जैसी बड़ी आबादी वाले महानगर में यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नागरिकों की जिम्मेदारी

प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण तभी संभव है जब नागरिक सक्रिय रूप से भाग लें. बीएलओ के आने पर उन्हें सही जानकारी देना और फॉर्म समय पर वापस करना हर मतदाता की जिम्मेदारी है. यदि कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ बाद में भी संपर्क कर सकता है.

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