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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर बिल्डिंग हादसे में घायल शख्स की मौत, 70 साल पुरानी इमारत का मलबा कार पर गिरा

नागपुर बिल्डिंग हादसे में घायल शख्स की मौत, 70 साल पुरानी इमारत का मलबा कार पर गिरा

Nagpur Building Collapse: बिल्डिंग का कुछ मलबा अचानक गिर गया था. नीचे सड़क पर खड़ी एक कार और कुछ टू-व्हीलर इसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए थे.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 30 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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नागपुर में सोमवार (29 जून) को सेंट्रल एवेन्यू पर गीतांजलि टॉकीज के पास एक बिल्डिंग का कुछ मलबा अचानक गिर गया था. नीचे सड़क पर खड़ी एक कार और कुछ टू-व्हीलर इसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए थे. बताया जा रहा है कि जर्जर बिल्डिंग का मलबा गिर गया था, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई थी.

अब इस हादसे में नया अपडेट सामने आया है. हादसे में घायल हुए 52 साल के संतोष गौर की मौत हो गई है. जिस बिल्डिंग का कुछ मलबा गिरा, वह 70 साल पुरानी बताई जा रही है. बता दें कि जब मलबा गिरा तो संतोष गौर अपनी कार में बैठे थे. ऊंचाई से गिरे मलबे से गौर की क्रेटा कार कुचल गई और कार में बैठे संतोष गौर गंभीर रूप से घायल हो गए. उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने घायल व्यक्ति को भेजा था अस्पताल

इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ अन्य को मामूली चोटें आईं. फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया था. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. फिलहाल प्रशासन द्वारा कार के ऊपर गिरा मलबा हटाया गया और उसमें बैठे संतोष गौर को निकाला गया था.

पुलिस के मुताबिक संतोष गौर अपनी गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए दुकान पर गए थे. इस दौरान नारायण चैंबर्स की दीवार अचानक टूट कर उनके ऊपर गिर गई. जिससे वे मलबे के नीचे दब गए. उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

पुलिस ने शुरू की इमारत की जांच

फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस इस इमारत को लेकर अब जांच में जुट गई है. पुलिस पता लगा रही है कि क्या इमारत को पहले ही जर्जर घोषित किया गया था. वहीं मालिक और अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. सवाल उठ रहे हैं कि मालिक और अधिकारियों ने इसके लिए सुरक्षा उपाय किए थे या नहीं. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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