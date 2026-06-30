मुहर्रम में जहरीली गोलियां बांटने वाले फैयाज प्रेमजी का बड़ा खुलासा, अपने समुदाय से नाराज था

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुहर्रम में जहरीली गोलियां बांटने वाले फैयाज प्रेमजी का बड़ा खुलासा, चुनाव हारने के बाद अपने समुदाय से नाराज था

मुहर्रम में जहरीली गोलियां बांटने वाले फैयाज प्रेमजी का बड़ा खुलासा, चुनाव हारने के बाद अपने समुदाय से नाराज था

Mumbai News: फैयाज प्रेमजी ने इंदौर के एक सप्लायर से 40 किलोग्राम केमिकल ऑनलाइन ऑर्डर किया था. ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि दोनों में से किसी भी सप्लायर को प्रेमजी के इरादों की जानकारी थी.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Jun 2026 10:28 AM (IST)
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मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 15 हजार लोगों को जहरीली गोलियां देने के आरोपी फैयाज प्रेमजी ने बड़ा खुलासा किया है. फैयाज प्रेमजी ने पुलिस को जांच के दौरान बताया है कि उसने पहले एक खोज़ा शिया कम्युनिटी का चुनाव लड़ा था जिसे वह हार गया था. पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी इस वजह से भी अपने समुदाय से नाराज चल रहा था.

पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपी ने एक प्रकार का जहर इन दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया था, जिसे ऑनलाइन ऑर्डर कर मध्य प्रदेश से मंगाया था.

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40 किलो केमिकल और कैप्सूल खरीदीं

आरोपी फैयाज प्रेमजी ने इंदौर के एक सप्लायर से करीब 40 किलोग्राम से ज्यादा जहर वाला केमिकल (यहां हम पाठकों को उस केमिकल का नाम नहीं बता सकते) ऑनलाइन ऑर्डर किया था. इसके अलावा, उसने इंदौर के ही एक अन्य सप्लायर से बड़ी मात्रा में खाली कैप्सूल भी खरीदे थे. केमिकल की कीमत लगभग 15 हजार रुपये थी, जबकि कैप्सूल खरीदने के लिए उसने करीब 30 हजार रुपये खर्च किए.

पुलिस पेमेंट से जुड़े रिकॉर्ड और डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच कर पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि दोनों में से किसी भी सप्लायर को प्रेमजी के इरादों की जानकारी थी. प्रारंभिक जांच में यह खरीदारी सामान्य व्यावसायिक लेन-देन के तहत की गई प्रतीत होती है.

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चढ़ावे की जिम्मेदारी के लिए कैसे हुईं नियुक्तियां 

चंपत राय से SIT ने यह सवाल भी किया कि इन लोगों की नियुक्तियां किन आधार पर हुई थी? जवाब में चंपत राय ने बताया कि नियुक्तियों के कई पैमाने थे लेकिन वह अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं. तमाम लोगों की पैरवी के आधार पर इन्हें नौकरी दी गई थी. चंपत राय ने माना है कि चढ़ावा चोरी हुई है, लेकिन सीधे तौर पर अपनी भूमिका होने से इनकार किया है. 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 30 Jun 2026 10:28 AM (IST)
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