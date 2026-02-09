'सलमान खान कबसे स्वयंसेवक बन गए?' RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर संजय राउत का हमला

मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में राजनीतिक माहौल भी गर्म नजर आया. इस कार्यक्रम में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई तीखे बयान दिए, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई.

संजय राउत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तंज सकते हुए कहा कि मोदी के राज में आज भारत अमेरिका का गुलाम बन गया है. इसकी जिम्मेदारी भी संघ और मोहन भागवत को लेनी चाहिए. आज सरकार ने अमेरिका को देश गिरवी रख दिया है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है. मोहन भागवत को यह भी सरकार को कहना चाहिए.

कार्यक्रम में संघ ने सलमान खान को क्यों बुलाया- संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी कार्यक्रम आयोजित किया. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सलमान खान को बुलाया गया, जबकि सवाल यह है कि सलमान खान कब से संघ के स्वयंसेवक बन गए. संजय राउत ने व्यंग्य करते हुए कहा कि मोदी के आने के बाद अब लोग कहते हैं कि 'चले जाओ, झंझट क्यों लेना.'

कार्यक्रम में अदनान सामी भी थे मौजूद- राउत

नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में अदनान सामी को भी बुलाया गया था, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अदनान सामी के पिता पाकिस्तान की वायुसेना में थे और भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम में ऐसे कई लोग मौजूद थे, जो कभी पोर्न इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं.

संघ के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए शाहरुख खान- राउत

संजय राउत ने सवाल उठाया कि वह वहां शाहरुख खान को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया. उन्होंने पूछा कि क्या शाहरुख खान देशभक्त नहीं हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए. जबकि उनके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है.

