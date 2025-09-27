नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दबोचा, मुंबई पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

मुंबई पुलिस की अपराध प्रकटीकरण टीम ने सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक POCSO मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने लगातार 10 दिन तक सीसीटीवी फुटेज और खबरी नेटवर्क की मदद से आरोपी की तलाश की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला 16 सितंबर 2025 की रात विले पार्ले पश्चिम इलाके का है. 52 वर्षीय शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उनकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर से सामान लेकर घर लौट रही थी. उसी दौरान सेंट ब्रान्झ रोड, विले पार्ले गावठाण के पास एक अनजान युवक ने अचानक पीछे से आकर उसका चेहरा ढक दिया और छेड़छाड़ कर फरार हो गया. पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरी घटना अपनी मां को बताई और फिर परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा.

FIR दर्ज कर जांच की शुरू

शिकायत के आधार पर सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ BNS की धारा 74, 78 बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 8, 12 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की. असिस्टेन्ट पुलिस निरीक्षक तुषार सावंत और असिस्टेंट पुलिस निरीक्षक संजय कल्हाटकर की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी की तस्वीरें आसपास के पुलिस स्टेशनों जुहू, वाकोला और विले पार्ले पुलिस स्टेशन के पेट्रोलिंग टीम को भेजीं.

पूछताछ में कर लिया अपराध कबूल

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की स्पष्ट पहचान हुई और पता चला कि वह नेहरू नगर, जुहू पुलिस थाना क्षेत्र में आता-जाता है. स्थानीय खबरी और निगरानी के ज़रिए पुलिस ने संदिग्ध युवक को चिन्हित किया और उसे जुहू के नेहरू नगर इलाके से हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया.

आरोपी करता है मजदूरी

गिरफ्तार आरोपी का नाम पप्पू जागील नायक है जिसकी उम्र 20 साल है, जो विले पार्ले पश्चिम के मिठीभाई कॉलेज के पीछे इलाके में मजदूरी करता है. उसका पैतृक गांव बोरमपुर, जिला गंजम, ओडिशा है. सांताक्रूज़ पुलिस ने आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जारी है.