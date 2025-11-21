25 साल बाद गिरफ्तारी! जानलेवा हमले के आरोपी गणपत घोरपड़े को मुंबई पुलिस ने किया काबू
Mumbai News: मामला साल 2000 का है, मुंबई के कालाचौकी इलाके में घोरपड़े और उसके साथी का एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया था, जिस पर दोनों ने जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया था. तब से फरार था.
महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने 25 साल से फरार आरोपी गणपत घोरपड़े को सतारा जिले के शिरवल पुलिस स्टेशन इलाके से गिरफ्तार किया है. घोरपड़े और उसके साथी ने साल 2000 में मुंबई के काला चौकी इलाके में एक व्यक्ति को हमला कर घायल कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था,जबकि घोरपड़े फरार हो गया था.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी कि घोरपड़े आजकल सतारा जिले में रह रहा है. पुलिस टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया.
क्या था पूरा मामला ?
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूरा मामला साल 2000 का है, मुंबई के कालाचौकी इलाके में घोरपड़े और उसके साथी का एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया था, जिस पर दोनों ने जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया था. गणपत के एक साथी को पुलिस ने उस समय ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वह खुद फरार हो गया था. अदालत से उसके खिलाफ वारंट जारी हो रखा था. लेकिन वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचने में कामयाब रहा.
सतारा में रहने की सूचना मिली
पुलिस टीम को सूचना मिली कि गणपत इन दिनों सतारा में शिरवल पुलिस स्टेशन इलाके में छिपा है. जिस पर एक टीम को जांच के लिए भेजा गया, जब पुष्टि हो गयी कि यही गणपत आरोपी है, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी आमद दर्ज करवाकर मुंबई ले आया गया है. जहाँ से उसे अदालत के सामने पेश कर जेल भेजा गया.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घोरपड़े की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक अभियान चलाना पड़ा था. ये पुलिस के लिए चुनौती बन गया था कि 25 साल से एक मुजरिम फरार है. फ़िलहाल अब पुलिस ने इस मामले में राहत की सांस ली है. पुलिस के मुताबिक चूंकि घोरपडे बिल्कुल अंडर ग्राउंड रह रहा था, इसलिए इतना टाइम उसे पकड़ने में लगा.
