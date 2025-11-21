'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी

महाराष्ट्र में 2020 के पालघर लिंचिंग मामले के आरोपी काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने का मामला तूल पकड़ गया है. शिवसेना (UBT) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बीजेपी और महायुती सरकार पर निशाना साधा है. उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला किया.

उद्धव ठाकरे ने काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने के लिए हिन्दू समाज से माफी मांगने को कहा. ठाकरे से सवाल उठाया, "आज उसके सारे गुनाह माफ कैसे हो गए."

उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना

उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा 25 साल तक हमारे साथ रहे, हिंदुत्व के नाम पर हमारे साथ चले, हमने उन्हें अपनाया, कंधे पर बैठाया, गांव-गांव घुमाया. जब ऊपर पहुंच गए तो हमें ही लात मारने लगे. उद्धव ठाकरे ने तंज के लहजे में आगे कहा कि दिल्ली मराठा घोड़ों की टाप से हिलती थी. आज वही लोग दिल्ली के जूते चाटते दिख रहे हैं. ये भगवा परिवार के नहीं, गद्दार हैं.

काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने पर भड़के

उद्धव ठाकरे ने 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या के आरोपी काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था, तो शिवसेना को हिंदुत्व विरोधी बताया जा रहा था. आज वही काशीनाथ चौधरी बीजेपी में शामिल हो गया है. अगर वो दोषी है तो पार्टी में क्यों लिया और अगर निर्दोष थे तो फिर जेल में क्यों डाला गया?

उद्धव ठाकर ने पालघर मामले में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को पूरे महाराष्ट्र और हिन्दू समाज से माफी मांगने को कहा. ठाकरे ने तंज कसा कि यही दूसरों के लिए लव जिहाद हो जाता है और खुद बीजेपी के लिए अमर प्रेम.

ड्रग माफिया को टिकट देने का आरोप

उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश बर्बाद हो रहा है, किसी को भी बिना पड़ताल के पार्टी में भर्ती किया जा रहा है. एक ड्रग माफिया को मेयर का टिकट तक दे दिया गया.

बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को किया याद

उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति उम्र से नहीं, सोच से बूढ़ा होता है. आप सब बालासाहेब के साथ उनकी ढाल की तरह खड़े थे. किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर देखे. आज शिवसेना आप लोगों की वजह से ज़िंदा है.

उन्होंने 1977 की जनता पार्टी दौर की घटना याद दिलाते हुए कहा कि शिवसैनिकों ने उंगली के इशारे पर शिवाजी पार्क में मोरारजी देसाई की सभा तहस-नहस कर दी थी.