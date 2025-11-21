हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी

'हिंदुओं से माफी मांगें देवेंद्र फडणवीस और BJP', इस बात पर भड़क उठे उद्धव ठाकरे, सुनाई खरी-खरी

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा 25 साल तक हमारे साथ रहे, हिंदुत्व के नाम पर हमारे साथ चले,. जब ऊपर पहुंच गए तो हमें ही लात मारने लगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में 2020 के पालघर लिंचिंग मामले के आरोपी काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने का मामला तूल पकड़ गया है. शिवसेना (UBT) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बीजेपी और महायुती सरकार पर निशाना साधा है. उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला किया.

उद्धव ठाकरे ने काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने के लिए हिन्दू समाज से माफी मांगने को कहा. ठाकरे से सवाल उठाया, "आज उसके सारे गुनाह माफ कैसे हो गए."

उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना

उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा 25 साल तक हमारे साथ रहे, हिंदुत्व के नाम पर हमारे साथ चले, हमने उन्हें अपनाया, कंधे पर बैठाया, गांव-गांव घुमाया. जब ऊपर पहुंच गए तो हमें ही लात मारने लगे. उद्धव ठाकरे ने तंज के लहजे में आगे कहा कि दिल्ली मराठा घोड़ों की टाप से हिलती थी. आज वही लोग दिल्ली के जूते चाटते दिख रहे हैं. ये भगवा परिवार के नहीं, गद्दार हैं.

काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने पर भड़के

उद्धव ठाकरे ने 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या के आरोपी काशीनाथ चौधरी को बीजेपी में शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था, तो शिवसेना को हिंदुत्व विरोधी बताया जा रहा था. आज वही काशीनाथ चौधरी बीजेपी में शामिल हो गया है. अगर वो दोषी है तो पार्टी में क्यों लिया और अगर निर्दोष थे तो फिर जेल में क्यों डाला गया?

उद्धव ठाकर ने पालघर मामले में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को पूरे महाराष्ट्र और हिन्दू समाज से माफी मांगने को कहा. ठाकरे ने तंज कसा कि यही दूसरों के लिए लव जिहाद हो जाता है और खुद बीजेपी के लिए अमर प्रेम.

ड्रग माफिया को टिकट देने का आरोप

उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश बर्बाद हो रहा है, किसी को भी बिना पड़ताल के पार्टी में भर्ती किया जा रहा है. एक ड्रग माफिया को मेयर का टिकट तक दे दिया गया.

बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को किया याद

उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति उम्र से नहीं, सोच से बूढ़ा होता है. आप सब बालासाहेब के साथ उनकी ढाल की तरह खड़े थे. किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर देखे. आज शिवसेना आप लोगों की वजह से ज़िंदा है. 

उन्होंने 1977 की जनता पार्टी दौर की घटना याद दिलाते हुए कहा कि शिवसैनिकों ने उंगली के इशारे पर शिवाजी पार्क में मोरारजी देसाई की सभा तहस-नहस कर दी थी.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 07:26 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS Shivsena (UBT)
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, कई शहरों में बिगड़े हालात, गंभीर श्रेणी में AQI
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
देश में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से होकर बहता है, कहां तक पहुंचकर बन जाती है ‘समंदर’?
हेल्थ
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
हार्ट फेल होने से पहले दिखते हैं ये 5 छिपे हुए संकेत, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं हम
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget