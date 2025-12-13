मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर मोबाइल चोर, चोरी का तारीका जानकर आप भी पकड़ लेंगे सिर

महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो बहरा-गूंगा बनकर मोबाइल फोन चुराता था. शख्स चंदा मांगने के नाम पर ध्यान भटकाकर लोगों को अपना शिकार बनाता था. मुंबई पुलिस ने बताया कि एमआरए मार्ग पुलिस ने एक 42 साल के आदमी को गिरफ्तार किया है. वह बहरा-गूंगा बनकर मोबाइल फोन चुराता था और डोनेशन के पर्चे दिखाकर दुकान मालिकों का ध्यान भटकाता था.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान गोविंदस्वामी वेंकटस्वामी के तौर पर हुई है. वह तमिलनाडु का रहने वाला है. आरोप है कि आरोपी मुंबई में दुकानदारों को टारगेट करता था. फोर्ट के पास दुकान चलाने वाले हिमांशु शाह ने शिकायत दर्ज कराई है. आरोपी डोनेशन के पर्चे लेकर दुकानों में घूमता था, बहरा-गूंगा बनकर दुकानदारों से बात करते हुए चुपके से मोबाइल फोन चुरा लेता था.

CCTV की मदद से पकड़ा गया आरोपी

एमआरए मार्ग पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें एक ही दिन में चोरी की दो शिकायतें मिली हैं और यह तरीका एक जैसा है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस को दुकानों से सीसीटीवी फुटेज मिली. फुटेज का इस्तेमाल करके हमने आरोपी की पहचान की और उसे कालीमाता मंदिर कुंभारवाड़ा जंक्शन के पास से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी को नहीं आती हिंदी और मराठी

पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बात नहीं कर पाता. ऐसे में उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने एक तमिल-तेलुगु इंटरप्रेटर का इंतजाम किया. पूछताछ के दौरान, उसने जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपी के खिलाफ पुलिस कर रही कानूनी कार्रवाई

पुलिस आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है. बताया गया कि ऐसे कई मामले सामने आने के बाद जब उसने एक दुकान में चोरी की घटना की, तो वह सीसीटीवी में कैद हो गया. इसके बाद दुकानदार पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो शख्स का चेहरा दिख गया. इसके बाद पुलिस ने शख्स की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया है.