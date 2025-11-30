हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली पुलिस का एक्शन, फरार गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल थाईलैंड से गिरफ्तार, कई गंभीर आरोप

दिल्ली पुलिस का एक्शन, फरार गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल थाईलैंड से गिरफ्तार, कई गंभीर आरोप

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने थाईलैंड से फरार गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ़ बादल को गिरफ्तार किया. उस पर रंगदारी और गैंग चलाने का आरोप है, और केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 30 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने थाईलैंड से एक बड़े ऑपरेशन के जरिए कुख्यात और फरार गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ़ बादल उर्फ़ सिमरन को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई. पुलिस के मुताबिक आरोपी जनवरी 2025 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश से भाग गया था और विदेश में बैठकर गैंग चलाने की कोशिश कर रहा था.

फर्जी पासपोर्ट बनाकर भागा हरसिमरन

दिल्ली पुलिस के मुताबिक हरसिमरन दिल्ली के शालीमार बाग का रहने वाला है और उस पर हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 23 गंभीर मामले दर्ज हैं. वह कई मामलों में बेल पर बाहर आकर अदालत में पेश नहीं हो रहा था. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी.
जांच में पता चला कि उसने राजेश सिंह नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और लखनऊ से बैंकॉक भाग गया.

विदेश से वह लगातार गवाहों को धमका रहा था और 50 लाख की रंगदारी मांग रहा था. इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और लुकआउट नोटिस जारी किया गया.

विदेश मंत्रालय ने रद्द किया पासपोर्ट, भारत वापसी पर गिरफ्तारी

पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद विदेश मंत्रालय ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया. इसी दौरान वह बैंकॉक और दुबई के बीच घूमता रहा और यूरोप तथा अमेरिका भागने की कोशिशें करता रहा. लेकिन हर बार दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण पकड़ा गया या लौटाया गया. केंद्रीय एजेंसियों के मदद से बैंकॉक पुलिस ने उसे धर दबोचा और 26 नवंबर 2025 को भारत वापस भेज दिया. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

विदेश में गैंग चलाने की कोशिश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक हरसिमरन अपराध की दुनिया में उतरकर अपना गैंग बना चुका था. जब कोई रंगदारी नहीं देता था, तो वह गोली चलाने से भी नहीं हिचकता था. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क की तलाश जारी है. 

Published at : 30 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Embed widget