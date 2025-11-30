दिल्ली पुलिस का एक्शन, फरार गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल थाईलैंड से गिरफ्तार, कई गंभीर आरोप

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने थाईलैंड से एक बड़े ऑपरेशन के जरिए कुख्यात और फरार गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ़ बादल उर्फ़ सिमरन को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई. पुलिस के मुताबिक आरोपी जनवरी 2025 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश से भाग गया था और विदेश में बैठकर गैंग चलाने की कोशिश कर रहा था.

फर्जी पासपोर्ट बनाकर भागा हरसिमरन

दिल्ली पुलिस के मुताबिक हरसिमरन दिल्ली के शालीमार बाग का रहने वाला है और उस पर हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 23 गंभीर मामले दर्ज हैं. वह कई मामलों में बेल पर बाहर आकर अदालत में पेश नहीं हो रहा था. पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी.

जांच में पता चला कि उसने राजेश सिंह नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और लखनऊ से बैंकॉक भाग गया.

विदेश से वह लगातार गवाहों को धमका रहा था और 50 लाख की रंगदारी मांग रहा था. इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और लुकआउट नोटिस जारी किया गया.

विदेश मंत्रालय ने रद्द किया पासपोर्ट, भारत वापसी पर गिरफ्तारी

पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद विदेश मंत्रालय ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया. इसी दौरान वह बैंकॉक और दुबई के बीच घूमता रहा और यूरोप तथा अमेरिका भागने की कोशिशें करता रहा. लेकिन हर बार दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण पकड़ा गया या लौटाया गया. केंद्रीय एजेंसियों के मदद से बैंकॉक पुलिस ने उसे धर दबोचा और 26 नवंबर 2025 को भारत वापस भेज दिया. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

विदेश में गैंग चलाने की कोशिश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक हरसिमरन अपराध की दुनिया में उतरकर अपना गैंग बना चुका था. जब कोई रंगदारी नहीं देता था, तो वह गोली चलाने से भी नहीं हिचकता था. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क की तलाश जारी है.