BJP नेता ने बांटे 'एक है तो सेफ है' वाले गिफ्ट बैग, MVA को बताया अवसरवादी गठबंधन

दिवाली पर्व पर भेंट स्वरूप उपहार और मिठाई देने की परंपरा है. लेकिन दिवाली में BMC चुनाव का तड़का लग गया है. बीजेपी नेता संजय पांडेय 'एक है तो सेफ है' के नारे वाले गिफ्ट बैग घर-घर पहुचां रहे हैं. 'एक हैं तो सेफ हैं' का नारा विधानसभा चुनाव में खूब चला और दावा है कि बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ. अब BMC चुनाव भी इसी नारे के पिच पर बीजेपी खेलने जा रही है.

बीजेपी नेता संजय पांडेय ने कहा, "ये उपहार बैग ईको फ्रेंडली बैग हैं. इस पर सांस्कृतिक वारली पेंटिंग बनी है. इसके अंदर का फलाहार महिला बचत गट द्वारा बनाया गया है. यानी समाज के कई लोगों को काम मिला जिससे अर्थ चक्र घूमा और समाज के लोग सक्षम हुए."

भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक- संजय पांडेय

उन्होंने आगे कहा, "एक है तो सेफ है, ये एकता का नारा है. पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया तो लोगों ने इसका उपहास किया. पीएम मोदी का मैसेज दूरगामी होता है. एकजुटता का नारा है. एक हुए तो हमारी सामाजिक और आर्थिक ताक़त बढ़ेगी. आज US टैरिफ का जवाब भी एकजुटता से दिया गया."

विधानसभा चुनाव में 'एक हैं तो सेफ हैं' का नारा खूब चला और हिंदू वोट एकजुट हुए, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है इनका DNA एक है.

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन पर उन्होंने कहा, "एक साथ आएं या अलग रहें, ये उनका प्रश्न है. जनता देख रही है कि ये दोनों स्वार्थ के लिए एक हुए हैं. मराठी जनता समझदार है. कौन हित और विकास के लिए काम कर रहा है."

'राष्ट्र को एक रखना राजनीति तो हम कर रहे हैं राजनीति'

इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कहा, "अगर राष्ट्र को एक रखना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे है. बीजेपी का मूल DNA अंत्योदय है जिसपर हम काम कर रहे हैं."

'राष्ट्र को प्रेम करने वाला BJP को करता है वोट'

संजय पांडेय ने ये भी कहा, "MVA एक स्वार्थ और अवसरवादी गठबंधन है. ना मुद्दा, ना नीति या ना नीयत है. MVA को जनता ने जगह दिखा दी है. राष्ट्र को प्रेम करने वाला बीजेपी को वोट करता है."