Social Media Viral Video: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मशहूर ताज होटल में एक महिला के साथ एक ऐसी घटना घटी, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. महिला होटल में पालथी मारकर बैठी थी, जिसके लिए उन्हें वहां के मैनेजर ने टोका और कहा कि आप ऐसे यहां नहीं बैठ सकते हो. इस घटना का वीडियो महिला ने खुद होटल में बैठकर बनाया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब जमकर वायरल हो गया.

वीडियो बनाकर श्रद्धा ने गुस्सा जाहिर किया

ये घटना ताज होटल की है, जहां महिला जिनकी पहचान श्रद्धा शर्मा के रूप में हुई है. श्रद्धा शर्मा 'YourStory'की फाउंडर है. दीवाली की शाम में वह अपनी बहन के साथ डिनर करने पहुंची थी, लेकिन जब डिनर करने के समय वह पालथी मारकर बैठी तो वहां के मैनेजर ने उन्हें टोका और कहा कि यहां पर आए गेस्ट को दिक्कत है कि आप ऐसे बैठ रहे हो, यहां ऐसे नहीं बैठ सकते हैं. इस बात पर श्रद्धा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बनाकर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की.

श्रद्धा शर्मा को ताज होटल में सिर्फ़ regular padmasana में बैठने के लिए टोका गया 💔



एक महिला, जिसने अपनी मेहनत से भारत की लाखों कहानियों को आवाज़ दी — आज उसे सिखाया जा रहा है कि कैसे बैठना चाहिए ?



ये सिर्फ़ श्रद्धा शर्मा का नहीं, हर उस आम इंसान का अपमान है जो अपनी इज़्ज़त के… pic.twitter.com/1oSZHZvdFM — Rajneeti Tadka 🌶️ (@RajneetiTadka) October 22, 2025

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. एक यूजर ने कमेंट किया कि यह घटना दिखाती है कि कैसे हमारी संस्कृति को समझने की बजाय, हमें बदलने की कोशिश की जाती है. वहीं दूसरे ने लिखा कि अब होटल में खाने खाते समय हमें स्टाफ बताएंगे की कैसे बैठना चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ने कहा कि हर जगह बैठने के नियम होते हैं, हर जगह ऐसे नहीं बैठ सकते हैं.