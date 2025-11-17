मुंबई-नवी मुंबई और ठाणे में CNG आपूर्ति प्रभावित, RCF परिसर में गेल की गैस पाइपलाइन में खराबी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई-नवी मुंबई और ठाणे में CNG आपूर्ति प्रभावित, RCF परिसर में गेल की गैस पाइपलाइन में खराबी

Mumbai News: नवी मुंबई और ठाणे में गेल की आरसीएफ परिसर स्थित गैस पाइपलाइन में खराबी से सीएनजी आपूर्ति प्रभावित हुई. एमजीएल ने मरम्मत कार्य शुरू कर जल्द सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र को सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की जाती है. हालांकि, रविवार (16 नवंबर) देर शाम आरसीएफ (रसायन उर्वरक निगम) परिसर में गेल इंडिया लिमिटेड की मुख्य गैस पाइपलाइन में आई तकनीकी खराबी के कारण मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे क्षेत्र में सीएनजी आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित हो गई.

मुंबई में  मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण रविवार को सीएनजी की आपूर्ति प्रभावित हुई. महानगर गैस ने यह जानकारी दी है, अधिकतर गाड़िया यानी ऑटो टैक्सी CNG पर ही आधारित होती है जिससे उन्हें काफी बुरा प्रभाव झेलना पड़ रहा है.

वडाला में स्थित आरसीएफ यानी राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक परिसर के अंदर गेल (भारतीय गैस प्राधिकरण) की मुख्य गैस आपूर्ति पाइपलाइन में क्षति पहुंचने के कारण, वडाला स्थित एमजीएल के सिटी गेट स्टेशन की गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. सीजीएस वडाला में गैस आपूर्ति बंद होने और इसके परिणामस्वरूप MGL पाइपलाइन नेटवर्क बंद होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों के लिए समर्पित सीएनजी पंप सहित मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में सीएनजी पंप पर ‘‘आपूर्ति बंद हो चुकी है। MGL ने प्रभावित क्षेत्रों में अपने औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को ‘‘वैकल्पिक ईंधन अपनाने’’ की सलाह दी.

ओला और उबर जैसी कंपनियों द्वारा संचालित अधिकांश ऑटोरिक्शा और टैक्सी तथा सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों द्वारा संचालित कुछ बसें भी MGL की ओर से आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी पर निर्भर हैं. MGL ने हालांकि दावा किया कि उसने घरों तक आपूर्ति को ‘‘प्राथमिकता’’ दी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि घरों तक पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जारी रहेगी.

फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें मुंबई और नवी मुंबई में खासतौर पर पंप पर ऑटो और टैक्सी की लंबी कतार लगी हुई है। नवी मुंबई के कई गैस स्टेशन पर तो CNG बंद है के पोस्टर भी लगे है.

Input By : नमृता दुबे
Published at : 17 Nov 2025 08:09 AM (IST)
GAIL MGL MUMBAI NEWS CNG Supply Gas Pipeline Fault
