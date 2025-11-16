महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे को इस पद से नवाजा, आदित्य ठाकरे को दी ये जिम्मेदारी

महाराष्ट्र सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन कर उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष नियुक्त किया है. बालासाहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के सार्वजनिक ट्रस्ट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही रहेंगे. राज्य सरकार ने शासन निर्णय जारी कर यह घोषणा की है. आदित्य ठाकरे की सदस्य के रूप में 5 वर्षों के लिए नियुक्ति हुई है.

उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे की पांच वर्ष के लिए नियुक्ति की गई, जबकि शिशिर शिंदे और पराग आलवणे की 3 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है. इसके अलावा पदेन सदस्य के रूप में महाराष्ट्र सरकार के सचिव, प्रधान सचिव और मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त की भी नियुक्ति की गई है.