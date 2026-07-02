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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के असलम शेख की मौत, ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मामला

मुंबई में खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के असलम शेख की मौत, ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मामला

Mumbai Manhole Death Sakinaka: मृतक व्यक्ति कि पहचान 60 साल के असलम इशाक शेख के तौर पर हुई है. जलभराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का पता नहीं चल सका.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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मुंबई में लगातार भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरकर बह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. चांदीवली इलाके में जलभराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का पता नहीं चल सका और वह उसमें गिरकर बह गया. अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दल और नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम ने संयुक्त रूप से खोज एवं बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद बृहस्पतिवार को व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया. उपमहापौर संजय घाडी ने कहा कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने ठेकेदार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे “गैर-इरादतन हत्या” का मामला बताया.

सरकार को आम लोगों की जिंदगी से मतलब नहीं- पटोले

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है. आम लोगों की जिंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं है. इनको बस सत्ता चाहिए. पहले एक बस पर पेड़ गिरने से निर्दोष बच्चे की मौत हो गई और आज इनके 'विकास' का दूसरा नजारा सामने आया है. सरकार के भ्रष्टाचार की सीमा खत्म हो गई है. सरकार को लगता है कि हमार कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. 

शिंदे गुट के नेता दिलीप लांडे ने क्या कहा?

इस घटना पर शिंदे गुट के नेता दिलीप मामा लांडे ने कहा कि एक मैनहोल में गिरकर मौत हुई और अगले मैनहोल से शव बरामद हुआ. पुलिस और बीएमसी उसकी जांच कर रही है. जिसकी जिम्मेदारी सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चेंबूर में बस के ऊपर पेड़ गिरने की घटना पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से बीएमसी जिम्मेदार है. बीएमसी के लोगों को स्थानीय लोगों ने पेड़ के बारे में बताया था लेकिन बीएमसी ने कार्रवाई नहीं की. 

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Input By : PTI
Published at : 02 Jul 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
MUMBAI NEWS Sakinaka News
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