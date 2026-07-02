मुंबई में खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के असलम शेख की मौत, ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मामला

मुंबई में लगातार भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरकर बह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. चांदीवली इलाके में जलभराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का पता नहीं चल सका और वह उसमें गिरकर बह गया. अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दल और नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम ने संयुक्त रूप से खोज एवं बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद बृहस्पतिवार को व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया. उपमहापौर संजय घाडी ने कहा कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने ठेकेदार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे “गैर-इरादतन हत्या” का मामला बताया.

सरकार को आम लोगों की जिंदगी से मतलब नहीं- पटोले

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है. आम लोगों की जिंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं है. इनको बस सत्ता चाहिए. पहले एक बस पर पेड़ गिरने से निर्दोष बच्चे की मौत हो गई और आज इनके 'विकास' का दूसरा नजारा सामने आया है. सरकार के भ्रष्टाचार की सीमा खत्म हो गई है. सरकार को लगता है कि हमार कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है.

Mumbai: A 60-year-old pedestrian, identified as Aslam Isak Shaikh, accidentally fell into a water drainage channel through an open manhole on Khairani Road in the Sakinaka area while repair work on a drainage grill was underway. The Fire Brigade was immediately alerted, and… pic.twitter.com/Hb89c1GSix — IANS (@ians_india) July 2, 2026

शिंदे गुट के नेता दिलीप लांडे ने क्या कहा?

इस घटना पर शिंदे गुट के नेता दिलीप मामा लांडे ने कहा कि एक मैनहोल में गिरकर मौत हुई और अगले मैनहोल से शव बरामद हुआ. पुलिस और बीएमसी उसकी जांच कर रही है. जिसकी जिम्मेदारी सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चेंबूर में बस के ऊपर पेड़ गिरने की घटना पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से बीएमसी जिम्मेदार है. बीएमसी के लोगों को स्थानीय लोगों ने पेड़ के बारे में बताया था लेकिन बीएमसी ने कार्रवाई नहीं की.

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