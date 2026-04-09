मुंबई: मलाड दंगा मामले में एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, अब तक 11 गिरफ्तार

मुंबई के मालाड पूर्व स्थित दिंडोशी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत संतोष नगर में रविवार (5 अप्रैल) की रात देवी मरियम्मा की पूजा और त्रिशूल यात्रा के दौरान हुए दंगे में एक्शन हुआ है. आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है. मामले में अब तक 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है.

इस कार्यक्रम में लाउडस्पीकर पर देवी गीत भजन बजाने को लेकर मुस्लिम युवकों ने लाउडस्पीकर बजाने वाले हिंदू युवकों को पीट दिया. इसके बाद दो गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प और मारपीट का मामला सामने आया था.

स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप

इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया की दंगा करने वाले भाग गए और दिंडोशी पुलिस में देवी के पूजा में बैठे नाबालिग लड़कों पर लाठीचार्ज किया.

दिंडोशी पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया. हालांकि, भीड़ के उग्र होने और पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करने के कारण स्थिति बिगड़ती चली गई. पुलिस ने उपद्रव मचाने वाले सभी 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें दो नाबालिग और महिला आरोपी भी शामिल है.

ड्रग्स कनेक्शन सामने आया

पुलिस की जांच में सामने आया की दंगा करने वाला शैख परिवार ड्रग्स के व्यवसाय में लिप्त है. घर से जांच में ड्रग्स के पैकेट मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी का इलाके में इतना खौफ है की अवैध तरीके से तीन मंजिला घर बनाया और छत पर मोबाइल टावर भी लगाया है.

इतना ही नहीं घर के पास बने पिछले 5 महीने से बने सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन इसलिए नहीं होने दिया क्योंकी उसके शुरू होने से शैख परिवार के घर में बदबू आएगी. पुलिस ने जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें शैख परिवार के आरोपी सोयल शैख , महिला आरोपी शाबू शैख, फिरोज शैख और मुनीर शैख शामिल हैं.

दंगाइयों के घर पर बुलडोजर एक्शन

मुंबई महानगर पालिका में दंगाइयों के घर पर नोटिस चिपकाया है. अवैध रूप से बने घर को लेकर नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे समय दिया है. आज गुरुवार के दिन BMC की टीम बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची है. इलाके में पुलिस कड़े बंदोबस्त है.

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