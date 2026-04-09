मुंबई: 13 हजार पर किराये के कमरे से चलता था 30 करोड़ का ड्रग नेटवर्क, तस्कर और पत्नी गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: 13 हजार पर किराये के कमरे से चलता था 30 करोड़ का ड्रग नेटवर्क, तस्कर और पत्नी गिरफ्तार

Maharashtra News: 13 हजार पर किराये के कमरे से चलता था 30 करोड़ का ड्रग नेटवर्क, तस्कर और पत्नी गिरफ्तार

Maharashtra News In Hindi: मुंबई में 13 हजार के कमरे से 30 करोड़ का ड्रग नेटवर्क चल रहा था. पुलिस ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर फरार तस्कर आरिफ, पत्नी और साथी गिरफ्तार कर लिया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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गुजरात पुलिस के एक फरार और कुख्यात ड्रग तस्कर ने मुंबई में बेहद साधारण ठिकाने से करोड़ों रुपये का सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट खड़ा कर लिया था. मुंबई पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी, उसकी पत्नी और एक साथी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इलियास शेख, जो पहले गुजरात में ड्रग तस्करी के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. वर्ष 2023 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हो गया था. वह सूरत की लाजपोर जेल में सजा काट रहा था और तभी से गुजरात पुलिस उसकी तलाश में थी.

अंधेरी की एक चॉल से चल रहा था ड्रग्स का कारोबार

फरारी के दौरान आरिफ मुंबई आकर सांताक्रूज पूर्व इलाके में अपनी पत्नी नसरीन के साथ रहने लगा. पुलिस से बचने के लिए उसने रहने और अवैध गतिविधियों के लिए अलग-अलग जगहें चुनीं. अंधेरी के सहार रोड स्थित एक चॉल में उसने महज 13 हजार रुपये किराए का कमरा लिया और उसे गुप्त रूप से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री में बदल दिया. जांच में सामने आया कि इसी छोटे से कमरे से हर महीने करीब 25 से 30 करोड़ रुपये की ड्रग्स तैयार कर अलग-अलग नेटवर्क के जरिए बाजार में सप्लाई की जा रही थी. आरोपी ने चालाकी से अपने इलाके में ड्रग्स की सप्लाई नहीं की, ताकि किसी को शक न हो.

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब खार पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा. तलाशी में उसके पास से 15.44 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. पूछताछ में उसने अपनी पहचान और पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया. इसके बाद पुलिस ने अंधेरी स्थित कमरे पर छापा मारकर ड्रग्स बनाने के उपकरण और केमिकल्स बरामद किए.

छापे से पहले रिजवान ने सबूत हटाने की कोशिश की

पुलिस को शक है कि आरोपी के साथी रिजवान अहमद ने छापे से पहले कुछ सबूत हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बाद में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी की पत्नी नसरीन इस अवैध कारोबार की आर्थिक गतिविधियों को संभाल रही थी. उसके बैंक खाते से 26 लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं, जिन्हें ड्रग्स की कमाई माना जा रहा है.

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आरिफ के खिलाफ पहले से दर्ज है 15 से अधिक मामले

पुलिस के मुताबिक, आरिफ के खिलाफ पहले से 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके बावजूद उसने मुंबई में नया नेटवर्क खड़ा कर बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार शुरू कर दिया. फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह की सप्लाई चेन और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है. इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एक फरार दोषी लंबे समय तक मुंबई जैसे शहर में सक्रिय कैसे रहा.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 09 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Police Drug Racket MAHARASHTRA NEWS CRIME
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