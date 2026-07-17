मुंबई लोकल ट्रेन में सीट को लेकर फिर हुआ विवाद, महिला ने लोगों पर छिड़का ‘पेपर स्प्रे’

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) जाने वाली लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास महिला डिब्बे में सीट को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हो गया. इस विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब एक महिला यात्री ने दूसरी महिला यात्री पर कथित तौर पर पेपर स्प्रे कर दिया.

यह घटना गुरुवार (16 जुलाई) को सुबह करीब 8:33 बजे कल्याण से CSMT पहुंचने वाली एन-9 फास्ट लोकल के CSMT छोर के महिला फर्स्ट क्लास कोच में हुई. एक अन्य मामले में मुंबई की लोकल ट्रेन के अंदर जबरदस्त मारपीट का मामला भी सामने आया है. इन दोनों मामलों ने शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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STORY | All for a seat on Mumbai train: Woman commuter uses pepper spray; 3 men injured in another brawl



A woman allegedly used pepper spray against other women commuters during a quarrel over a seat in a suburban local train on Thursday morning, while three men suffered… pic.twitter.com/sdDgwnnfL5 — Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026

क्यों हुआ विवाद?

मिली जानकारी के अनुसार, कुछ महिला यात्री डोंबिवली से कल्याण तक का वापसी सफर केवल सीट सुरक्षित करने के उद्देश्य से करती हैं और इसके बाद कल्याण से CSMT की यात्रा शुरू करती हैं. इसके चलते कल्याण स्टेशन से ट्रेन में सवार होने वाली कई महिला यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती.

इसी बात को लेकर डोंबिवली-कल्याण रिटर्न यात्रा कर सीट पर कब्जा करने वाली महिला यात्रियों और कल्याण से CSMT जाने के लिए ट्रेन में चढ़ी महिला यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. आरोप है कि डोंबिवली-कल्याण समूह की एक महिला यात्री ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर कल्याण से ट्रेन में सवार हुई महिला यात्रियों पर स्प्रे कर दिया.

घटना की सूचना मिलने के बाद ट्रेन के CSMT पहुंचने पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से महिला डिब्बे में पहुंचकर मामले की जांच की. पूछताछ के दौरान पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आई. इसके बाद शिकायतकर्ता महिला और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने वाली महिला यात्री, दोनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी, CSMT के हवाले कर दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

#BREAKING SHOCKING: Three passengers were injured in a violent physical clash over a seating dispute inside a Mumbai local train's luggage coach near Thane. GRP has initiated legal action. @Central_Railway @grpmumbai #MumbaiLocal #RailwaySafety #CrimeNews pic.twitter.com/ljgoMLaMrR — jarvis ☠️ (@Vishii14) July 16, 2026

मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चर्चगेट-विरार लोकल ट्रेन में दो युवकों के बीच झगड़ा हो गया और विवाद बढ़ गया. इसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरब हो गई, जिसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल रहे. वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस धीरे-धीरे लोकल ट्रेन में मारपीट में बदल गई. इस घटना में तीन आदमी बूरी तरह घायल हो गए. ट्रेन में मौजूद अन्य यात्री इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी झगड़ा रोकते नहीं दिखाई दिया. हालांकि, झगड़े की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है.

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