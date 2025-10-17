हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत बोले- 'महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त'

शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत बोले- 'महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त'

Maharashtra News: संजय राउत ने अपने बयान में स्थानीय प्रशासन और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कहा कि भ्रष्ट मंत्रियों को हटाना जरूरी है. राज्य में ईमानदार और जवाबदेह शासन सुनिश्चित किया जा सके.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 12:07 PM (IST)
शिवसेना उद्धव गुट (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं. राउत ने कहा कि जिस तरह गुजरात में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसी तरह महाराष्ट्र में भी यह कदम उठाने की जरूरत है.

उनका कहना है कि महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन उन्हें पद से इसलिए नहीं हटाया जाता क्योंकि यहां से बैग भरकर पैसा दिल्ली पहुंचाया जाता है. राउत ने यह भी आरोप लगाया कि अमित शाह और केंद्र सरकार दिल्ली से बैठकर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को नियंत्रित कर रहे हैं.

भ्रष्ट मंत्रियों को जरूरी है हटाना- संजय राउत

संजय राउत ने अपने बयान में स्थानीय प्रशासन और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कहा कि भ्रष्ट मंत्रियों को हटाना जरूरी है, ताकि राज्य में ईमानदार और जवाबदेह शासन सुनिश्चित किया जा सके. उनका यह भी कहना था कि यदि राज्य के स्थानीय नेता ईमानदारी से काम करते तो यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था.

मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब, जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं

इसके अलावा, राउत ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि मुंबई नगर निगम और ठाणे में चुनाव के लिए होटल लिस्ट में कई समस्याएं हैं. इसमें कई होटलों के नाम डुप्लीकेट, गलत जोड़ और हटाने की जानकारी और अन्य कई समस्याएं पाई गई हैं. इसके कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब हैं और जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है.

चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए साफ और पारदर्शी

राउत ने कहा कि जब तक यह होटल लिस्ट सुधार नहीं ली जाती, तब तक चुनाव आयोजित करना लोकतंत्र का मजाक बनाने जैसा होगा. उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया और स्पष्ट किया कि चुनाव की प्रक्रिया साफ और पारदर्शी होनी चाहिए.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय राउत का यह बयान न केवल भ्रष्टाचार और सत्ता हस्तक्षेप के मुद्दे पर केंद्रित है, बल्कि आगामी चुनावों को लेकर भी संदेश और चेतावनी का रूप ले रहा है. उन्होंने यह साफ किया कि जनता को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का अधिकार है.

संजय राउत की इन टिप्पणियों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य मंत्रियों दोनों पर कटाक्ष किया है, साथ ही लोकतंत्र की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है. उनका यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस और चुनावी रणनीतियों में अहम भूमिका निभा सकता है.

Published at : 17 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Sanjay Raut Corruption CABINET MINISTER MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA
Embed widget