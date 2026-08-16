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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: घर में उगाई हाइड्रोपोनिक गांजे की फसल, यूट्यूब से तैयार की लैब

मुंबई: घर में उगाई हाइड्रोपोनिक गांजे की फसल, यूट्यूब से तैयार की लैब

Mumbai News In Hindi: आरोपियों गांजा उगाने के लिए घर में लैब बनाकर वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया. गांजा लैब तैयार करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया गया. 

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Aug 2026 09:14 AM (IST)
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मुंबई के गणपत पाटिल नगर में हाइड्रोपोनिक (गांजे की फसल) को घर में उगाने का मामला सामने आया है. इसमें कुछ लोगों के द्वारा घर में गांजा उगाया जा रहा था. आरोपियों गांजा उगाने के लिए घर में लैब बनाकर वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया. गांजा लैब तैयार करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया गया. 

बताया जा रहा है कि यूट्यूब वीडियो देखकर गांजा लैब बनाई गई. पुलिस ने बोरीवली के गणपत पाटिल नगर में हाइड्रोपोनिक खेती की लैब को ध्वस्त कर दिया है. यह लैब गणपत पाटिल नगर के एक कमरे में बनाई गई थी. हाइड्रोपोनिक गांजा तापमान, नमी और pH लेवल को कंट्रोल करके और ग्रो LED लाइट सेटअप और दूसरे इक्विपमेंट की मदद से उगाया जाता था.

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पुलिस ने जब्त किया लाखों की कीमत का गांजा

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1.62 लाख रुपये की कीमत का 54 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा ज़ब्त किया है. साथ ही, पुलिस ने 2.5 लाख रुपये कीमत का 189 ग्राम गीला गांजा और इक्विपमेंट भी सीज किया है. पुलिस की यह कार्रवाई M.H.B कॉलोनी में हुई है. पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. 

मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में बब्बू कामत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी राहुल ठाकुर की तलाश अभी जारी है. अब तक की जांच से पता चला है कि हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब एक YouTube वीडियो देखने के बाद बनाई गई थी. फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस द्वारा गांजे की खेती को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी बब्बू कामत से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल मामले को लेकर पुलिस अब हरकत में आ गई है. पुलिस द्वारा घर के अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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