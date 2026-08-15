स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BJP विधायक का विवादित बयान, 'वंदे मातरम् नहीं तो पाकिस्तान...'

महाराष्ट्र: BJP विधायक का विवादित बयान, 'वंदे मातरम् नहीं तो पाकिस्तान...'

Mumbai News In Hindi: रैली में नागरिकों और BJP कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारे लगाए. रैली के दौरान पूरे इलाके में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Aug 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मुंबई में सायन-कोलीवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी विधायक कैप्टन आर. तमिल सेल्वन के नेतृत्व में सायन-कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई. रैली में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए. रैली के दौरान विधायक तमिल सेल्वन ने देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम पर जोर देते हुए कहा, “अगर इस देश में रहना है तो ‘वंदे मातरम्’ और ‘भारत माता की जय’ बोलना होगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ.”

रैली में नागरिकों और BJP कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारे लगाए. रैली के दौरान पूरे इलाके में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता रहे.

यह भी पढ़ें: न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके

बीजेपी विधायक का बयान वायरल 

बीजेपी विधायक कैप्टन आर. तमिल सेल्वन का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया पाकिस्तान चले जाओ वाला बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है. जिस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. विपक्ष ने इसे भड़काऊ और गलत बयान बताया है. उनका आरोप है कि इस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है. जबकि देश में सब भाई-चारे से रह रहे हैं.

महाराष्ट्र में धूम-धाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस 

इससे पहले मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने तिरंगा फहराया और राज्य के साथ-साथ सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इस दौरान सभी से राज्य की प्रगति में योगदान की अपील की और 2047 में विकसित भारत का संकल्प दोहराया. वहीं सरकार में अन्य मंत्रियों व नेताओं ने अपने-अपने इलाकों में ध्वजारोहण किया. सभी शहरों और कस्बों में तिंरगा यात्राएं निकालीं गयीं.

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण के बाद अपना भाषण दिया, जिसमें विकास और लोगों से देश के लिए योगदान देने की अपील की. उन्होंने बताया कि एक करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही  2047 में विकसित भारत का संकल्प दोहराया.

यह भी पढ़ें: नागपुर स्नातक चुनाव में BJP की तैयारी तेज, 50 हजार वोटरों पर नजर

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP विधायक का विवादित बयान, 'वंदे मातरम् नहीं तो पाकिस्तान...'
महाराष्ट्र: BJP विधायक का विवादित बयान, 'वंदे मातरम् नहीं तो पाकिस्तान...'
महाराष्ट्र
पूरा वंदे मातरम् चलने पर सोनिया गांधी नाराज? CM फडणवीस बोले- 'ये दिमागी नक्सलवाद...'
पूरा वंदे मातरम् चलने पर सोनिया गांधी नाराज? CM फडणवीस बोले- 'ये दिमागी नक्सलवाद...'
महाराष्ट्र
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
महाराष्ट्र
नागपुर स्नातक चुनाव में BJP की तैयारी तेज, 50 हजार वोटरों पर नजर
नागपुर स्नातक चुनाव में BJP की तैयारी तेज, 50 हजार वोटरों पर नजर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
महाराष्ट्र
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
बॉलीवुड
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट
क्रिकेट
30 टेस्ट, 30 वेन्यू, यशस्वी जायसवाल के नाम अनोखा रिकॉर्ड; सचिन के नक्शेकदम पर
30 टेस्ट, 30 वेन्यू, यशस्वी जायसवाल के नाम अनोखा रिकॉर्ड; सचिन के नक्शेकदम पर
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
विश्व
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
इस्लामाबाद में फहराया गया तिरंगा, गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
ट्रेंडिंग
Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget