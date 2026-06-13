Mumbai News: 2 लाख के लिए युवक का अपहरण, निर्वस्त्र कर पीटा, डोंगरी पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार

मायानगरी मुंबई के डोंगरी इलाके से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां महज 2 लाख रुपये के उधारी विवाद में एक 33 वर्षीय युवक का अपहरण कर उसे न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि 48 घंटे तक भूखा-प्यासा रखकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी गईं. डोंगरी पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, पीड़ित सचिन रणपिसे (33) ने कुछ समय पहले एक आरोपी से दो लाख रुपये उधार लिए थे. आर्थिक तंगी के कारण सचिन समय पर पैसे नहीं लौटा पाया. उसने मोहलत मांगी, लेकिन आरोपी पैसे वसूलने पर अड़े रहे और खौफनाक साजिश रच डाली.

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लॉज में बनाया बंधक

शिकायत के मुताबिक, 8 जून से 10 जून के बीच सचिन का अपहरण कर उसे डोंगरी में बाबा दरगाह के पास स्थित एमएम रेजीडेंसी लॉज के कमरा नंबर 104 में जबरन कैद रखा गया. इन 48 घंटों के दौरान पीड़ित को खाने का एक निवाला और पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई. आरोपी लगातार उस पर चमड़े की बेल्ट से हमला करते रहे, जिससे उसके सिर, हाथ और पीठ पर गहरे जख्म हो गए. दरिंदगी की हदें पार करते हुए आरोपियों ने सचिन को पूरी तरह निर्वस्त्र कर लॉज के कॉरिडोर में पैदल चलने पर मजबूर किया.

चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंचा पीड़ित

11 जून को पीड़ित सचिन किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटने में कामयाब रहा और सीधे डोंगरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम डिटेक्शन टीम ने तुरंत जांच शुरू की.

लोकल इंटेलिजेंस की मदद से 5 आरोपी गिरफ्तार

शुरुआत में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस (स्थानीय मुखबिरों) की मदद से पुलिस ने मजगांव इलाके में जाल बिछाकर पांचों आरोपियों को धर दबोचा.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

अब्दुल्लाह शौकत भुसारी (21)

जुनैद कायमुद्दीन खान (26)

मोहम्मद साद पठान (26)

अराफात हशम खानानी (24)

साहिल शेख (25)

पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात से जुड़ी कुछ संपत्तियां भी बरामद की हैं. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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