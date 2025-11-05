मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (CSMIA) पर मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III के अधिकारियों ने 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच की ड्यूटी के दौरान कई बड़ी कार्रवाइयां करते हुए ड्रग्स और विदेशी मुद्रा की तस्करी के पांच मामलों का भंडाफोड़ किया. कस्टम अधिकारियों ने कुल 13.077 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपये है. इसके अलावा 87 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई.

हाइड्रोपोनिक वीड बरामदगी के अलग-अलग मामले

पहले मामले में कोलंबो से फ्लाइट नंबर UL143 के जरिए मुंबई पहुंचे एक यात्री को रोककर उसके ट्रॉली बैग से 2.568 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. दूसरे मामले में बैंकॉक से फ्लाइट 6E-1052 से आए एक यात्री के बैग से 2.390 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड मिली, जो चॉकलेट और चिप्स के पैकेट्स में छिपाई गई थी. तीसरे मामले में बैंकॉक से फ्लाइट SL218 से आए यात्री के पास से 1.144 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड मिली, जिसे शैम्पू की बोतलों में छिपाया गया था.

बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियां

वहीं चौथे मामले में बैंकॉक से फ्लाइट AI2353 से आए एक यात्री के बैग से 6.975 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. इन सभी मामलों में यात्रियों को NDPS Act, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

विदेशी मुद्रा जब्त और निगरानी का सख्त संकेत

पांचवें मामले में दुबई से फ्लाइट AI2201 से आए एक यात्री के ट्रॉली बैग से 87 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की गई, जिसके बाद उसे Customs Act, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया. मुंबई कस्टम विभाग ने बताया कि ये सभी कार्रवाईयां अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क पर सख्त निगरानी और खुफिया सूचना तंत्र की मजबूती को दर्शाती हैं. विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी और अधिक कड़ी की जाएगी.